Se prendió la casa de Gran Hermano 2023: la dura sanción que recibieron los participantes y cómo quedó la placa

La casa de Gran Hermano 2023, transita días muy movidos. Tras la salida de Juliana por unos chequeos médicos que dio que hablar, el liderazgo obtenido por Bautista y la espontánea anulada para Emmanuel (tenía votos dobles), el juego cambió drásticamente.

Tal es así que desde la producción y el propio conductor del reality, Santiago del Moro, advirtieron que la noche de este domingo "estaba siendo analizada por varios posibles complot y reglas que se han ignorado".

En primera instancia, esta vuelta nuevamente resultará una placa positiva. La gente votará por quien quiere que se quede y no lo hará negativamente, para manifestar quien quiere que se vaya.

Previo a la durísima sanción de Gran Hermano, los nominados por la casa eran Martín, Federico, Constanza y Emmanuel. Pero todo dio un giro de 360 grados.

A pesar de que del Moro anunció esta última placa, un comunicado cambió todo: por diversas sanciones, absolutamente todos quedaron nominados, menos Bautista por ser líder.

“No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con los pies calzados, en sillas, camas, tirándose almohadones con el riesgo de dañar cámaras y micrófonos, que limpien mal y poco. Que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados. A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes. Es decir, respetándola, cuidándola y honrándola", advirtieron.

A su vez, sumaron: “No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima y que recién, después de reiteradas advertencias, hayan obedecido a guardar la comida en los lugares que corresponden. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponían en los placares del dormitorio. Ojalá puedan reflexionar sobre cuestiones tan elementales y necesarias como la solidaridad, el compañerismo y la empatía. No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas que no hacen más que manifestar desprecio por el prójimo. No lo voy a permitir”.

Por último, "GH" dio la sanción definitiva: "Por estos motivos, les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes, a parir de este momento, está nominado. Todos ya están en placa, excepto Bautista (Mascia), quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie de la placa".