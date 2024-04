El exministro Cavallo cree que la inflación de abril será de un dígito

El exministro de Economía Domingo Cavallo estimó que el Gobierno podrá levantar el cepo cambiario recién a fines de este año o principios del siguiente, y a la vez pronosticó que la inflación llegará a un dígito mensual en abril.

A su criterio: “Hasta que no se liberalice y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación importante de la economía. Va a seguir un clima recesivo e incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada”.

“Recién después de esos cambios y que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar”, sostuvo Cavallo en un seminario virtual que organizó la empresa Cocos Capital.

En ese marco, el ex ministro se preguntó: “¿Qué ocurre si el Banco Central no corrige el ritmo de devaluación y la tasa de inflación se mantiene entre 6% y 7% y siguen las restricciones al mercado financiero?”.

“Aumenta muchísimo el riesgo de que para poder unificar y liberalizar el mercado de cambios tengan que admitir un salto devaluatorio fuerte”, consideró.

Con respecto a la inflación, Cavallo indicó que “hasta el 15 de abril, los precios online cayeron del 8 al 6,5%, por lo cual estimo que la tasa del INDEC va a ser del 9,5% en abril”.

“Ahora, difícilmente a partir de mayo pueda seguir bajando como lo ha hecho hasta abril. Ya no tendrá tendencia declinante, no es lo que espera el Gobierno”, pronosticó el ex jefe del Palacio de Hacienda, para quien la inflación se va a estabilizar “entre el 6 y 7% mensual”.

También señaló acerca de que podría pasar después que se haya unificado el mercado y se anuncie un plan de estabilización: “Podremos hablar de una fuerte reducción de la tasa de inflación, como la que se dio por el régimen de convertibilidad en el ´91, que al mismo tiempo vendría de la mano de una reactivación vigorosa”.

Cavallo compartió su análisis sobre el precio que podría alcanzar el dólar una vez que se eliminen las restricciones.

Para el “padre de la Convertibilidad”, la divisa no iría más allá de los $1.300 en caso de que el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y el BCRA de Santiago Bausili liberen las restricciones sobre las operatorias con el dólar Contado con Liquidación (CCL).

Cavallo consideró que, si el Gobierno remueve “los obstáculos para la participación de las empresas, operadores y de la gente en el CCL y lo reemplazara por un mercado libre”, la divisa financiera cotizaría unos $200 más que ahora, a $1.300.

Aunque asume que otros especialistas creen que subiría más, el economista expuso sus razones para calcular al CCL sin cepo en $1.300: “Hay siempre un límite que tienen los mercados libres y es que, si sube mucho el tipo de cambio en un mercado libre, se alienta también a la entrada de capitales, no sólo la salida”.

Así, pese a que un levantamiento del cepo dispararía la brecha cambiaria que hoy se encuentra en torno al 20%, Cavallo propone frente a esto que el Gobierno acelere el crawling peg que hoy mantiene al 2% mensual para converger al dólar oficial y el CCL en $ 1300.

Tras esta “estabilización” en torno a los $1.300, el Gobierno luego podría “ir eliminando el impuesto PAÍS e ir unificando los tipos de cambios comerciales”.

Para Cavallo, siguiendo este esquema “difícilmente el tipo de cambio sea muy diferente a $1.300-$1.400 por dólar” para fin de año.