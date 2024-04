“De armas tomar”: más vecinos de La Plata se quieren defender a los tiros

La idea de armarse se propaga como reguero de pólvora en la Ciudad. Ya no solo son los vecinos de Zona Norte, quienes plantean abiertamente esa posibilidad ante la escalada delictiva. Ahora también se sumaron algunos comerciantes del Centro, quienes anteanoche mantuvieron una reunión y no le esquivaron al bulto. Tanto que a varios de ellos les enseñaron un rifle de aire comprimido de alto impacto, que no está contemplado en la legislación por sus características y son de venta libre, aunque tienen poder de fuego suficiente como para provocar daño.

“Es peligroso, pero me llamó la atención cómo interesó el tema entre quienes estábamos formando parte de la charla”, expresó uno de sus asistentes en contacto con este diario.

Incluso se supo que hubo un representante de una armería o, conocedor del tema, que no solo le explicó a los comerciantes que los rifles o pistolas de aire comprimido se pueden portar sin ningún papeleo, sino que también llevó una para que la vieran, palparan y sintieran su peso.

“Son de nitro pistón, pero patea como una carabina y agujerea una madera como si nada”, detallaron a EL DIA.

“Hay gente que parece decidida. Prefiere gastar en un arma de fuego o, en algo así, antes que cambiar los neumáticos del auto. El tema se está poniendo complicado. Lo podemos palpar”, agregaron.

Ya el miércoles por la noche, en Zona Norte, se habló de esta cuestión y tuvieron el asesoramiento de la Asociación del Rifle.

Al respecto, desde esa entidad señalaron que “fuimos convocados por la Asamblea de City Bell, Los vecinos decidieron armarse por cuestiones de seguridad, aunque tenían varias dudas con respecto a la tenencia y portación”.

“Ahí estuvimos como Asociación del Rifle para ayudarlos a evacuar las dudas que tenían y lo primero que se dejó en claro fue que solo iban a poder acceder a la tenencia y, no a la portación, ya que el Estado Nacional lamentablemente no le entrega la portación a civiles”, añadieron.

En ese sentido, aclararon que “se le explicó cuáles son las facultades que le otorga la tenencia y sus limitaciones, también se habló del reempadronamiento de armas, ya que muchos de los presentes las heredaron y las querían poner a su nombre”.

“Explicamos como eran los pasos a seguir. Los vecinos quieren un arma de fuego como una medida más de prevención, no para lastimar a nadie. Solo quieren evitar que los maten a ellos”, manifestaron.

“Tener un arma de fuego siendo legítimo usuario, no constituye en una amenaza para nadie, salvo para los delincuentes: tener un arma de forma lícita no implica una mayor responsabilidad que la de manejar un auto. Si cruzamos un semáforo en rojo, si atropellamos y matamos, vamos presos o tenemos problemas con la Justicia; si conducimos alcoholizados atropellamos y vamos presos; si no cedemos el paso al peatón y lo atropellamos, lo mismo”, comentaron.

Para la Asociación del Rifle Argentina, “tener un arma de forma lícita también te fija límites. Nunca el Estado va estar en todo momento y en todo lugar para protegerte y los argentinos tenemos derechos de defender la integridad física de nuestras familias y la propia. Quién se puede oponer a eso? La organización lograda en City Bell va hacer que el delito disminuya considerablemente, cuando los delincuentes sepan que los vecinos tienen armas. Automáticamente el delito mutará”.

PRENDIDOS FUEGO

La inseguridad que castiga a La Plata no sabe de horarios. Eso hace que la tranquilidad que siempre caracterizó a Villa Elisa le está cediendo espacio al miedo, la intranquilidad y a la sensación de desamparo. Y uno de los últimos episodios así lo demuestra: motochorros armados asaltaron un local ubicado en Avenida Arana y Camino General Belgrano a plena luz del día.

El hecho ocurrió el martes último y el blanco elegido por los delincuentes fue el local de venta de accesorios para telefonía celular y electrónica ubicado sobre 419, a metros del Belgrano.

Eran alrededor de las cinco de la tarde cuando la presencia de dos sujetos en moto llamó la atención de una vecina que había hecho una compra en la carnicería y se aprestaba a buscar un cargador para celular. Tanto que se quedó mirándolos desde el vehículo que hacía instantes había estacionado su madre.

Como si se tratara de una película, la siguiente escena mostraba a los dos sujetos bajándose de la moto, ingresar al negocio y escapar con varios objetos de valor y emprender la huida por el Belgrano sentido a City Bell.

“Villa Elisa parece zona liberada, todas las semanas pasa algo y los vecinos tratamos de ayudarnos entre nosotros como podemos”, agregó mientras repasaba los vecinos que en el último tiempo optaron por mudarse ante la seguidilla de robos que viene sufriendo, por ejemplo, el barrio Las Retamas.

“Hace dos décadas, cuando me vine para acá, esto no era así. Sinceramente es algo muy triste”, completó.