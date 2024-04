A Santa solamente le quedó como positivo el punto, en hockey 

No jugó un buen partido. Estuvo lejos de su nivel. No pudo contar con Majo Granatto y Vicky Manuele por diferentes circunstancias. Entre tantas situaciones negativas, Santa Bárbara "A" se tiene que dar por hecho con el punto que logró al igualar frente a St. Catherine 's 1 a 1. en su cancha de Gonnet. El único gol del conjunto local en el partido, que correspondió a la quinta fecha del torneo Metropolitano de Primera División, fue obra de Malena Pellicena, que le permite seguir entreverado entre los primeros lugares de la tabla de posiciones de la máxima categoría.

El primer tramo del partido fue cerrado, donde ganaron más las defensas que las atacantes de ambos equipos. Tanto Santa Bárbara "A" como St. Catherine 's tuvieron sus opciones por medio de córners cortos, pero las desperdiciaron.

Santa no tuvo ideas. Le costó progresar en el campo y en el trámite del juego se sintió más cómodo la visita, que contó con oportunidad clara en el cierre del tercer cuarto al tapar un mano a mano la arquera Zoe Cechi a Guadalupe Corti.En el amanecer del último parcial, un flick largo desde la mitad de cancha encontró "dormida" a la defensa de Santa Bárbara para que Luisa Nazar Anchoerena ponga la apertura del marcador, en Gonnet.El reloj le jugaba en contra a Santa, que seguía sin ideas y sin llevar peligro sobre el arco rival. Hasta que a cuatro minutos del cierre del partido, en una jugada sucia, Malena Pellicena pudo poner el 1 a 1, que sería el resultado definitivo.

En concreto, Santa no jugó un buen partido, pero salvó un punto ante St. Catherine 's. El equipo tricolor, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, sumó su primer empate del torneo, extendió la serie invicta a cuatro encuentros (llegaba con tres triunfos consecutivos) y recibió un gol después de tres fechas.

Claro que Santa Bárbara "A" tuvo una importante baja, ya que no pudo contar con María José Granatto. Majo, que se encuentra con la delegación de Las Leonas Leonas realizando una concentración en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos, donde además el seleccionado nacional jugará una serie de cuatro amistosos con el representativo local de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024. También a último momento tampoco integró el equipo, Vicky Manuele. De acuerdo a lo que se informó desde el club: "la jugadora no presentó a tiempo la ficha de apto médico por lo que le impidió ser parte del encuentro".

El resto de los marcadores de la quinta fecha de Primera División Damas fueron los siguientes: San Fernando "A" 4, Ciudad de Buenos Aires "A" 0; San Lorenzo de Almagro 3, GEBA "A" 3; Banco Provincia 3, Vélez Sarsfield 3; Arquitectura 1, Quilmes "A" 1 y River Plate 1, SIC 3. La jornada se completará mañana con el partido que protagonizarán Lomas e Italiano.

De este modo, la tabla de posiciones quedó con Lomas 12 puntos; San Fernando "A", Santa Bárbara "A" y River Plate 10; Arquitectura 8; Quilmes "A" 7; Banco Provincia 6; St. Catherine 's y GEBA "A" 5; Italiano, San Lorenzo de Almagro y SIC 4; Vélez Sarsfield 3 y Ciudad de Buenos Aires "A" 0.

"PINCHAZO", EN GONNET

Estudiantes "B" se quedó con el duelo platense de la jornada de hockey femenino al vencer como visitante a Universitario "D", en el marco de la Primera F4. Los goles del equipo albirrojo fueron marcados por Mercedes Axat y Eva Leone. Fue un partido de trámite parejo, pero el Pincha supo pegar en el momento justo para llevarse los tres puntos desde Gonnet.

Con este nuevo éxito, las chicas Estudiantes "B" mantienen la condición de invicto a lo largo del torneo con cuatro victorias y una igualdad, que lo tienen en los primeros planos de la tabla de posiciones; mientras que la "U" sufrió su segunda derrota consecutiva, ya que en la fecha pasada había tropezado en su visita a Cerro Pilar (2-1).

En lo que respecta al duelo platense de Intermedia también se lo quedó Estudiantes "B" sobre Universitario "D" al imponerse 3 a 0 con tantos de Candela Medina (2) y Paulina Colombo. A continuación se detallan los resultados del resto de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: San Luis "A" 2 (Morena Tijero y Agustina Birocho), Banco Nación 2. Las Maristas rescataron un buen punto (la visita llegaba como único líder y con puntaje ideal) y extendieron su racha a cuatro partidos sin perder.

Primera C2: Banco Ciudad 0, Santa Bárbara "B" 1 (María Vilchez), en cancha de Universidad Nacional de San Martín, y Universitario "A" 3 (Luisina Picchi -2- y María Celina Cermele), AACF Quilmes 0. En el caso de Santa consiguió la primera victoria y la "U" sumó su cuarto partido sin derrotas.

Primera D2: Old Georgian Club 2, Universitario "B" 1 (Agustina Costas) y Santa Bárbara "D" 1 (Agustina Fernández), Lomas "B" 2. La "U" sigue sin poder ganar; mientras que Santa resignó el invicto.

Primera D3: Hurling "B" 0, San Luis "B" 2 (Pilar Bett -2-) y Estudiantes "A" 1 (Julia Ramírez Faura), UBA "B" 2. Las Maristas rescataron la primera victoria y el Pincha sufrió la segunda caída del torneo.

Primera E1: St. Catherine 's "B" 1, Universitario "C" 2 (Olivia Fanelli Addiechi y Justina Lozano). La "U" sumó su cuarto triunfo y continúa como escolta de Pucará "B".

Primera E3: Liceo Naval 0, Everton 0. Un buen punto se trajeron Las Decanas, ya que igualaron con el equipo local que llegaba con todos los partidos ganados.

Primera E4: Deportivo Francesa "B" 0, Santa Bárbara "C" 3 (Marina Pulido Herrera, Delfina Carrasquet y Sara Ignacia Pérez Pesado); Temperley 4, Gimnasia "B" 0, en la cancha de Parque Lomas, y Gimnasia "A" 2 (Josefina Lofeudo -2-), Municipalidad de Vicente López "B" 0. Santa obtuvo su primer éxito. Las Lobizonas "A" volvieron al triunfo y las de B cayeron después de dos fechas.

Primera F2: Asociación Coronel Brandsen 0, Jockey Club 1 y Los Pinos 4, Santa Bárbara "E" 2 (Teresa Bernal y Justina Goñi). El Coronel todavía no pudo ganar en el certamen y Santa sufrió la segunda derrota consecutiva.

Primera F3: Santa Bárbara "F" 2 (Morena Aylen Lopapa y Clara Carballo), Almirante Brown 1. Santa cosechó su tercera victoria.

Primera G1: Campana BC "B" 1, San Luis "C" 3 (Juliana Calcagni y Abril Pometto -2-). Tercer triunfo de Las Maristas

LOS CABALLEROS DE LA "U" POR TV

Por otra parte, mañana se jugará la quinta fecha del torneo Metropolitano de hockey masculino. En lo que se refiere a la Primera División Universitario (7 puntos), que arrastra dos victorias consecutivas (V. Ciudad "B": 4-2 y L. San Fernando "B": 5-2) y un empate (L. Banade: 4 a 4) se medirá hoy, a partir de las 15, frente a Hurling (9), en la cancha de Ciudad de Buenos Aires y con la televisación por la señal de streaming Star +.A todo esto, los caballeros de Santa Bárbara "A" (2) buscarán la primera victoria desde que regresó a la máxima categoría cuando se midan, a partir de las 16, de visitante contra su par de Ciudad "B" (0).En lo que respecta a la Primera B jugarán Santa Bárbara "B" (4) vs AACF Quilmes (10, segundo) y Estudiantes (0) vs SAG (12, único puntero); mientras que por la Primera C1, Gimnasia (7) recibirá a Santa Ángela (7) y en lo que tiene que ver con la Primera C2, Everton (0) visitará a Campana BC (6).También habrá actividad en la Metro Damas Domingo, donde se destaca el clásico platense que protagonizarán Santa Bárbara "G" (9) y Universitario "E" (6) por la Zona B. En este mismo grupo se enfrentarán Beromama (2) y Albatros (9), en cancha de Rancho Taxco; mientras que por la Zona A, Estudiantes "C" (3) será visitante de Mitre (3).