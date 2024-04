Fortalecer barreras de prevención contra el auge de la pornografía infantil

La detección de casos de pornografía infantil que afectarían a varias comunidades educativas de la zona norte de La Plata, en una investigación judicial que procura esclarecer la existencia de un grupo de WhatsApp al que serían incorporados menores de edad y en el que se difundirían numerosas imágenes pornográficas, más allá de la importancia propia de la causa vuelve a dejar a la vista el auge de los llamados delitos informáticos.

Según trascendió y se reflejó en este diario, con el nombre de “anti gordas lp sub”, muchos chicos estarían siendo sumados a este grupo por algún contacto que ya formaba parte del listado, lo cual podía no llamar la atención. Fue así que el número de integrantes fue creciendo, y ya no eran de un colegio en particular, sino de distintos establecimientos educativos como también compañeros de diversas actividades deportivas.

Algunos chicos rápidamente abandonaban el grupo, pero otros no. Esto derivó en que la información comenzara a circular y a llegar a conocimiento de algunos padres y madres, que al ver el tenor del material que corría por las redes quedaron escandalizados.

Tal como se indicó, una madre de un colegio de Gonnet presentó la denuncia judicial correspondiente, que recayó en la UFI 15 de La Plata, en donde se puso en marcha la investigación aquí reflejada. Muy pronto las comunidades educativas de otros colegios fueron puestas en alerta sobre lo que ocurría y sumar de ese modo posibles y nuevos testimonios.

Cabe recordar que recientemente, desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se advirtió que “desgraciadamente, la Argentina siempre está entre los primeros países del mundo en consumo de pornografía infantil, pero también hemos detectado muchos casos de producción casera, o sea, filmación de abusos a menores”.

Según se indicó, la actividad ilícita en las redes tiene en nuestro país un movimiento comercial anual estimado en 250 millones de dólares. Además, el delito de la pornografía infantil suma cada año en Argentina un promedio que oscila entre las 13 mil y las 17 mil denuncias.

Desde el grooming , como figura típica del abuso infantil, hasta el robo de datos sensibles, los delitos informáticos se multiplican de la mano de la penetración de Internet y la masificación de la redes sociales, y constituyen un problema que muchos de los gobiernos de la región se encuentran mal preparados para enfrentar, según coinciden expertos.

Debe advertirse que se habla de una realidad que es cotidiana, que ingresa en los hogares y que se vale del desconocimiento de la población, sobre todo la de menor edad que es la más indefensa. Frente a ella sólo cabe, como fórmula primordial, oponer barreras de tipo preventivo que pueden hallarse a partir de una mayor toma de conciencia. Las informaciones estadísticas consignadas arriba no dejan lugar a dudas sobre la vigencia de un problema que debe ser enfrentado.