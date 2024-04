Desde España, Lali Espósito le tiró un filoso dardo al Presidente Javier Milei: “Hay gente que se apropia de la palabra libertad“

Pasado un tiempo de aquel cruce que mantuvo con el Presidente Javier Milei por redes sociales, la artista Lali Espósito, ahora sorprendió con un palito para él desde la TV española. Así, luego de asistir a la 25° edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente donde habló sobre sus inicios en la industria del entretenimiento, Lali Espósito reavivó la polémica con el presidente Javier Milei desde España, donde se encuentra trabajando actualmente.

“Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este porque reivindica una palabra que a veces está mal usada y no sólo eso, si no que se la apropia gente que no.... es la palabra libertad”. Y como si alguno no hubiera leído entre líneas, sumó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

En este sentido, vale recordar que, esta no es la primera vez que la cantante hace referencia mandatario argentino desde el intercambio que protagonizaron en redes sociales cuando ella subió su polémico comentario "Que peligroso. Que triste" luego del batacazo que dio Milei en las PASO. Por otra parte, hace poco, Lali apoyó a su amiga, Cande Vetrano -quien debutó como cineasta con el documental ‘’Mavita llena eres de gracias’’-

Allí, al ser consultada sobre el ida y vuelta con el Presidente de la Nación, Lali manifestó: “Llamativamente no lo siento tan personal, creo que lo que está pasando, nos pasa a todos”. “Si alguien me ataca a mi o si el Presidente me ataca a mi, no me está atacando a mi sino a toda una ideología”.

Y en su momento, hubo más: “Yo me considero una persona muy respetuosa. Y eso nunca va a cambiar. No me voy a subir al tren de la falta del respeto y el maltrato”, subrayó la intérprete, a quien el máximo mandatario se refirió a ella abiertamente como ‘Lali Depósito’.