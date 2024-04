¡Le dio para que tenga! Sabrina Rojas definió su relación con el Tucu López

La actriz Sabrina Rojas hizo una reflexión sobre los vínculos y terminó apuntando a su última pareja. Así, cuando Sabrina Rojas y el Tucu López confirmaron su separación, ella daba todos los indicios de no estar contenta con la decisión. Recordemos que, Sabrina dijo que tenían una charla pendiente y que 'estaría bueno' que pudieran volver. Pero, no se dio.

Ahora, mencionada la actriz estuvo en la tele e hizo referencia a su relación con el Tucu, lo mucho que le había costado ensamblar su familia y otras cuestiones que ella encuadró como 'un aprendizaje para el futuro'.

Asimismo, remarcó que las cosas estuvieron 'bien y después no tan bien', lo que motivó una repregunta.

"¿No tan bien como para dedicarle el tema 'Los locos' de Jimena Barón?", le preguntaron y la respuesta de Sabrina fue letal: "Y, ¿viste que uno en la vida se cruza con tóxicos solapados? esos que vos decir ‘esto no puede fallar’ pero después resulta que termina siendo otro loco más que pasa por tu vida”.

Por último y en plan de sinceramiento, a modo de 'mea culpa', Rojas reconoció su punto débil: "Cuando me pongo de novia es porque me enamoro. Entonces, me enamoro tanto que el duelo es difícil. Hace 6 meses que me separé y sobreviví pero por dentro estaba rarísima. Recién hará un mes que me asumí como soltera", confesó Sabrina.