Viajes compartidos: una tendencia que se impone en La Plata

Desde hace algunos años, los platenses y vecinos de la Región optaron por cambiar el método de viajar. Como la Ciudad atrae a muchos estudiantes universitarios de municipios aledaños, y también de otros más alejados, las familias se las rebuscan para poder visitar a los jóvenes o los mismos adolescentes son los que se organizan para poder volver a su sitio de origen. Ahora, luego del fin de semana largo por la Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas es un buen momento para recuperar las experiencias de las personas que viven o vienen a La Plata y combinan con otras personas para poder moverse. A esta modalidad, se la llama: los viajes compartidos.

Ante las dificultades para conseguir micros que trasladen a la gente hacia los destinos que buscan llegar, por el aumento del precio de los boletos de ómnibus de media y larga distancia y, también, por otras comodidades, los jóvenes universitarios y sus familias buscan contactarse con personas en su misma situación para poder volver a “sus pagos” o retornar a la Capital de la Provincia de Buenos Aires. En este punto, desde el comienzo de esta tendencia que cada vez se impone más, se crearon cientos de grupos de Facebook y WhatsApp para conectarse entre las personas que viajan a Azul, La Costa, Buenos Aires (CABA), Tres Arroyos, 25 de Mayo, Trenque Lauquen, Bolívar y General Belgrano, entre tantos otros.

Por intermedio de grupos o de publicaciones en las redes sociales, las personas interesadas en viajar se conectan para ofrecer espacio en un auto o preguntar por quién viaja a un sitio determinado para saber si puede sumarse al traslado. De esta manera, los vecinos de la Ciudad y la Región que se conectan para ahorrarse el o los pasajes solo distribuyen los gastos de la nafta o el diesel (depende del combustible del vehículo en cuestión).

En diálogo con EL DIA, Florencia, una estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, contó cómo se arregla para ir y volver a Tandil. “Si bien me crié en La Plata, tengo familia allá y el finde pasado fui a ver a mi familia. Arreglamos con unos conocidos de la Facu, con quienes viajo hace años. El tema es cómo acomodarnos en el auto ya que, muchas veces, vamos con valijas grandes o algunas personas, como yo, viajamos con nuestra mascota. Esta vez tuve que dejar a alguien cuidándola en mi departamento porque no podía llevara, no entrábamos”, comentó.

Sobre la modalidad del viaje, expresó: “Esta forma de trasladarse tiene sus pros y contras. Por un lado, se gasta menos para viajar. Para ir y venir a Tandil hubiera gastado más de 40.000 pesos, mientras que en este viaja que compartimos solo puse $10.000. Otra cosa a tener en cuenta es que, en general, una sola persona conduce y dependemos de esa persona para transitar las horas de viaje. A veces viajamos con un grupo donde varios conducen un mismo auto con permiso. Y después están las comodidades de cada viajero con la forma de conducir del dueño del auto o quien sea que tome el volante”.

Sofía es de Azul y tiene a gran parte de su familia allá. Ella también estudia en la UNLP y vive cerca del Parque Saavedra. Si bien para moverse en la Ciudad evita tomarse colectivos, ya que muchas veces circula en horarios nocturnos y teme por la inseguridad, a la ira de ir y venir de su ciudad natal prefiera la modalidad del viaje compartido. “El gasto es mucho menor y, si bien cuesta encontrar un lindo grupo para viajar y hacer coincidir las demandas de traslada de cada uno, esta forma es superadora. Igualmente, no creo que reemplace el viaje en micro, sino que es un complemento y sirve para poder arreglarse cuando la plata no sobra como para pagar los $24.000 que cuesta el viaje de ida a Azul”, explicó.

Germán llegó a La Plata hace 15 años desde Tres Arroyos y gestiona uno de los grupos de WhatsApp para hacer viajes al Interior de la Provincia. Su idea fue reclutar a las personas que conoció en su recorrido por la Facultad de Ingeniería para armar un gran espacio de ayuda a quienes debían viajar ya no solo a al municipio de donde es oriundo, sino también a otras ciudades bonaerenses más cercanas o lejanas a la Capital provincial. “En mi paso como estudiantes y ahora ya en el plano laboral, en la Ciudad me topo con muchas personas que son del Interior o de pueblos de la Provincia que muchas veces necesitan viajar y no disponen de mucho dinero. Al reunirse con otras 3 o 4 personas para hacer un viaje compartido, el costo del combustible se reparte y el impacto para los bolsillos es menor. Lo importante es siempre encontrar algunas persona de confianza o recomendada que disponga del auto y haga un viaje”, aseveró.

En crecimiento

Hace unos meses este diario publicó un artículo que adelantaba sobre el crecimiento de esta tendencia. En parte, como ya se ha expuesto se debe a los precios de los pasajes de colectivo de larga distancia en Argentina han alcanzado niveles alarmantes, rondando los 40 mil pesos, lo que ha hecho que viajar se vuelva una actividad difícil de costear para muchos. Este incremento, sumado al aumento en los precios de los combustibles, ha llevado a los viajeros a buscar alternativas más económicas, como el “carpooling” o viajes compartidos en automóvil.

El carpooling ha experimentado un auge significativo esta temporada, con numerosas personas optando por compartir viajes con desconocidos para reducir los costos del viaje. Esta práctica no se limita al verano, ya que conductores y pasajeros se conectan durante todo el año a través de grupos en redes sociales creados específicamente para este fin.

Agustina, una estudiante del interior de la Provincia de Buenos Aires, relató cómo empezó a utilizar el carpooling después de la pandemia, debido al aumento en el precio de los pasajes de colectivo. Como muchos jóvenes que estudian en la ciudad, encontró en esta opción una forma accesible de visitar a su familia.

Laura, administradora de grupos de viajes compartidos entre La Plata y diferentes destinos de la Costa, estableció reglas simples para mantener la integridad de la comunidad, evitando que se convierta en una actividad comercial. Los participantes comparten los gastos de nafta y peajes una vez que llegan a destino, lo que resulta considerablemente más económico que viajar en colectivo.

Dentro de estos viajes compartidos, suelen surgir amistades y buenos compañeros de viaje, lo que fomenta la participación continua en la comunidad. Los usuarios destacan la importancia de la confianza y la solidaridad dentro del grupo, y toman precauciones para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Otras plataformas que sirven para conectar

En un mundo donde la movilidad es clave y la conciencia ambiental está en alza, están emergiendo nuevas formas de viajar que están cambiando la dinámica de desplazamiento tanto dentro como fuera del país. La práctica de pararse en el costado de la ruta y hacer dedo, alguna vez la única opción para los aventureros en busca de un viaje compartido, se está transformando gracias a plataformas innovadoras que automatizan el proceso de conexión entre conductores y pasajeros.

El auge del consumo colaborativo está llevando a un cambio radical en la forma en que las personas se desplazan, no solo en términos de comodidad y ahorro, sino también en la contribución a la reducción del impacto ambiental y en la construcción de redes de colaboración y solidaridad.

Uno de los pioneros en esta revolución es Tripda, una plataforma que conecta conductores y pasajeros, permitiéndoles compartir los costos del viaje y reducir el número de vehículos en las carreteras. Con la premisa de que un mundo más conectado y compartido hace la vida más divertida, Tripda no solo facilita viajes dentro del país, sino que también ofrece la posibilidad de aventurarse más allá de las fronteras, conectando a personas de diferentes puntos de Latinoamérica.

Coviajero es otro actor clave en esta nueva era del viaje compartido, brindando un punto de encuentro para aquellos que desean compartir su auto y los gastos del viaje, ya sea para viajes ocasionales o regulares, de larga distancia o corta.

La filosofía del carpooling, popularizada en Estados Unidos y Europa, ha encontrado su versión argentina en Carpoolear, una aplicación de Facebook que permite a los usuarios compartir viajes en automóvil con otros usuarios de su entorno, fomentando la práctica del viaje compartido de manera cotidiana.

Vayamos Juntos y Muvit son otras dos plataformas que promueven el viaje compartido, facilitando la conexión entre conductores y pasajeros de manera rápida, cómoda y segura, con el objetivo de ahorrar dinero, hacer nuevos amigos y cuidar el medio ambiente.

Estas iniciativas no solo están cambiando la forma en que las personas se desplazan, sino que también están contribuyendo a hacer nuestras ciudades más sustentables, reduciendo la congestión vehicular y disminuyendo la huella de carbono asociada con los viajes individuales en automóvil.

Hay algunas que son abiertas al público y cobran una comisión por la coordinación del viaje, como VoyConCarlos.com; y otras no cobran cargos en absoluto. Otras, en cambio, son empresas con fines de lucro que ofrecen carpooling a comunidades cerradas, como empresas o asociaciones. De este lado, tenemos a SincroPool o TenésLugar.com, creada por Mercedes Benz Argentina y que ya ofrece sus servicios a más de diez empresas.