Changarines digitales: jóvenes platenses se abren paso dentro del mundo freelance

Un trabajo fijo con el que se pueda vivir bien y llegar holgados a fin de mes, parece ser cosa del pasado. Los jóvenes se volvieron multitasking, algunos quizás por gusto, otros por necesidad y son muchos ya los que combinan un trabajo en relación de dependencia con múltiples proyectos de manera freelance (por cuenta propia).

De esta manera, como si fueran una especie de “changarines” digitales, van saltando de trabajo en trabajo por plataformas web para poder complementar sus ingresos, muchos de ellos en dólares.

Diseñadores, programadores, comunicadores, editores, communitys manager, son las profesiones que más éxito tienen en estas plataformas en donde encuentran proyectos “cortos” para trabajar, que una vez que los terminan obtienen su remuneración. No hay horarios fijos que cumplir ni días en los cuales trabajar, sino fechas de entrega límite, lo que le da la flexibilidad necesaria para acoplarlo a su agenda laboral.

Uno de ellos es Julián, un joven comunicador social que empezó a trabajar de esta manera cuando aún estaba en la facultad. Como se dijo la flexibilidad, en este caso lo hacía compatible con sus estudios. Sus primeros pasos bajo esta modalidad los dio debido a “la dificultad de conseguir un trabajo estable, fue ahí que comencé a buscar algo de forma freelance”, contó el comunicador.

La falta de estabilidad, trabajar a distancia para desconocidos que te contratan, confiar en que sea alguien que luego te pague lo acordado, son miedos comunes entre quienes ingresan en este rubro, pero para su suerte tenía alguien de confianza que lo pudo guiar: “Un compañero de facultad había tomado trabajos de un amigo suyo que tenía una consultoría, sabía que yo estaba en búsqueda y me recomendó. Al principio comencé con un caudal chico y me demandaba menos horas, pero cuando empecé a rendirle me fue dando más trabajo”.

En su caso, se dedicó en mayor medida a la redacción de piezas. “Generalmente los proyectos son de redacción SEO. Me pasan un listado de artículos para redactar con diferentes temas, detallan la cantidad de palabras que deben tener y el tiempo estimado de entrega. A partir de eso yo me administro el tiempo para poder cumplir con los plazos y enviar el trabajo”, explicó Julián.

Los diseñadores son de los profesionales más demandados dentro de estas plataformas. Agustín es uno de ellos, en paralelo a su trabajo en relación de dependencia en una empresa de tecnología para la salud, realiza proyectos tanto para clientes argentinos como extranjeros.

“Yo me dedico al diseño gráfico en general, abarco diseño 3D, diseño editorial, branding, presentaciones corporativas. De todo, se podría decir que soy diseñador visual”, relató Agustín. Al igual que Julián, empezó a tomar trabajos de manera freelance cuando aún estaba en la universidad. “Arranque en mi primer año de facultad, quería empezar a hacer experiencia desde el minuto cero. En ese momento de caradura que soy ya me vendía como diseñador, pero hacía cosas simples, más que nada menúes y flyers”, expresó el joven que realizó este tipo de trabajos a lo largo de toda su carrera universitaria: “Después sí tuve mis trabajos en relación de dependencia, pero siempre mantuve una faceta freelance por el hecho de abarcar otros proyectos, tener otros ingresos. Por el hecho de generar esta experiencia y mantenerme”.

Las plataformas y el boca a boca

Como se dijo, los primeros pasos dentro de este ámbito pueden se difíciles. Muchos se preguntan cómo hacer, donde encontrar proyectos o cómo lograr que sus perfiles destaquen entre los de los demás trabajadores.

Plataformas hay varias, Workana o Upwork suelen picar en punta entre los freelancers sobre todo porque allí se pueden encontrar empleos para clientes en el exterior y conseguir así una remuneración en dólares.

Pero otras plataformas, conocidas por todos y utilizadas para encontrar trabajo en relación de dependencia también tienen un gran abanico de oferta para los freelancers. En el caso de Julián, generalmente busco proyectos dentro de “LinkedIn, Computrabajo, en grupos de Facebook y Zonajobs”, mientras que Agustín también ponderó el uso de LinkedIn, plataforma que “siempre me sirvió bastante para encontrar algún que otro proyecto, pero también para encontrar trabajo en relación de dependencia. Pero en lo que es específicamente freelance por donde más me llegan ofertas es por recomendaciones de otros colegas o clientes”.

Además, de estas formas más clásicas, Agustín también uso “Fiverr, pero no me resultó de todo” reconoció. Se trata de una plataforma especializada en servicios freelancers en la que “vos pones un precio fijo y ahí te ofertas, vendes una especie de servicio. A mi no me resultó pero se de gente que le sirvió mucho”.

La posibilidad de cobrar en moneda extranjera es lo que hace que ese tipo de plataformas sean las más buscadas por los trabajadores. En el caso del diseñador, la mayoría de sus clientes son argentinos, “pero también tengo proyectos que involucran capitales de afuera -son sociedades entre gente de afuera y de acá- con los que hago el branding para restaurantes en Miami, en Paraguay, en Brasil, por ejemplo, y como son capitales mixtos me pagan en pesos. Pero en este mismo momento estoy trabajando para una empresa de traducciones de Estados Unidos que sí es todo en dólares”, destacó.

Estas son solo algunas de las historias de los jóvenes que eligen trabajar de esta manera. Si bien en un principio lo hicieron como un primer paso antes de encontrar algo en relación de dependencia con el tiempo se convirtió en un extra que suma y mucho a su presupuesto mensual, en un contexto económico que para muchos se hace cuesta arriba.