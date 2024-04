Cada vez son más los “cowboys” platenses que piden pista

Semanas atrás, Beyoncé se convirtió en la primera mujer negra en encabezar la lista de música country de Billboard con su éxito “Texas Hold ‘Em”, una canción que se volvió viral en plataformas de streaming y redes sociales, donde se impuso también con una coreografía, tutoriales para bailarla y un verdadero desfile de botas, sombreros y ropa entendida como de “vaqueros”.

En Argentina hay una verdadera comunidad country que se afianzó hace unas dos décadas con la aparición de restaurantes temáticos, eventos semanales, programas de radio, clases de baile en parques, academias y escuelas y, en 2003, la irrupción del San Pedro Country Music, el festival que el año pasado reunió a más de 100 bandas musicales, convirtiéndose en el más convocante de su estilo en Sudamérica. En general se hace sobre finales de septiembre, porque el 17 es el día de la música country. El de este año todavía no tiene fecha.

Alrededor de este fenómeno orbitan también comerciantes que-dependiendo de los vaivenes cambiarios- traen del exterior las ropas típicas, la Asociación de Música Country Argentina, creada en 2015, y miles de fanáticos desperdigados por todo el país, que no pierden ocasión de calzarse la indumentaria típica, bailar con su pareja o en línea, o treparse a una moto para desafiar al viento con un pañuelo en la cabeza. ¿Los convoca la pasión por la música o es mucho más que eso?

Miriam Irala (52) fue directora de la Unidad Penitenciaria 10 de Melchor Romero y, dos años después de que le detectaron un cáncer de mama, decidió volcar su mejor energía en un baile que siempre la atrajo y entendió que podía practicar: el country line dance. Empezó tomando clases con una profesora que contactó por Facebook, aunque también sumó aprendizaje por tutoriales. “No sabía que había un mundo en las redes sociales, con coreógrafos de renombre”, explica.Como su nombre lo indica, es un baile sincronizado y en línea, con una secuencia de pasos y movimientos coreográficos. “Se aprecia más cuando es masivo, como en San Pedro, porque se arma una polvareda espectacular”, celebra Miriam, que sumó a sus rutinas la de ir cada vez que puede a un festival. Esos encuentros, dice, “convocan a personas de todas las edades y es mucho más que ponerte un sombrero. A mí me engancha la música, pero enseguida quiero aprender la coreografía para que me llegue mejor”. Hablando de coreografías, según Miriam hay “más de 500 circulando por internet”, incluida, claro, la del hit de Beyoncé. “Eso es genial porque la está bailando todo el mundo y es la prueba de que (este estilo) no sirve de a uno; sirve si es de a muchos”.

Actualmente Miriam toma clases dos veces por semana, una en La Plata y otra con una profesora de Wilde. Participa cada vez que puede de festivales, muestras y eventos que se realizan, por ejemplo, en plazas o parques de CABA: “Suelo ir con mi marido; llevamos el mate, la heladerita y, si pinta, nos integramos a bailar”. Está convencida de que esta práctica, además de ser saludable para personas de todas las edades, crea comunidad.

Como nació un 29 de febrero, este año bisiesto Miriam decidió celebrar su cumpleaños con sus compañeros de baile frente a la Catedral, lo que convocó a muchas personas: “Si hiciéramos esto más seguido, sería un boom”, confía.

ES UN MODO DE VIDA

Flavia Labad (37) es empleada administrativa, pero su verdadera pasión la pone en juego como profesora de la escuela “Country Club Line Dance”, con sedes también en Quilmes, Wilde y 9 de Julio.

De niña despuntó el gusto por el baile con el tango y la danza clásica, que abandonó hace muchos años y retomó, cerrado el oscuro intervalo de la pandemia, con este estilo que “no sabía que existía en Argentina”, apunta. “Tenía la imagen de las películas, con las botas y los sombreros, aunque esto conjuga todo. Nos atraen la música, las botas, los flecos y el jean, pero no es sólo una forma de vestirse. Es un modo de vivir. Crecemos en comunidad y en festivales que cada vez convocan a más gente”, se entusiasma. Al de San Pedro, por caso, lo apoya la embajada estadounidense, que invita cada año a una banda de ese país. Tocan también artistas de toda Latinoamérica.

Esta danza se impuso de a poco en Argentina con escuelas que surgieron, sobre todo, en la zona norte del Conurbano, como Pilar y Vicente López, aunque en el último tiempo fueron apareciendo también en la zona sur, confirma Flavia.

Hay dos estilos de baile bien marcados, uno de los cuales se desarrolla en línea, con filas y columnas, y uno en pareja (two-step); algunos más orientados a lo texano y otros a lo europeo o a la música pop, explican los que saben.

“La particularidad de este baile es que cada canción tiene su coreografía, cada paso un nombre y se conjugan de distintas maneras”, detalla Flavia, antes de puntualizar que una página web registra las versiones de distintos coreógrafos, cada una de ellas adaptadas al nivel del bailarín.

“Pensé que era poner la música y bailar, pero no. Cada paso tiene un nombre y hay que memorizarlos”

Las clases convocan, en general, a mujeres de más de 40 años, pero “nos encantaría que se sumaran vaqueros”, dispara esta profesora que sueña con conocer Texas. Mientras tanto acompaña a sus alumnos a distintas movidas solidarias, que ayudan a acercar el estilo a los más chicos. “Ellos no tienen prejuicio y sacan los pasos muy rápido”, dice, aunque lo más importante “es practicar todos los días, tenerse paciencia a uno mismo y no mirar cómo avanza el de al lado”. Excelente consejo para aplicar a la vida en general.

Jorge Núñez, un transportista de 58 años que vive en Pilar y tiene 5 hijas, nunca imaginó que aquellos pasos de rock que tiraba a sus 16, con la ayuda de una media atada a un picaporte, terminarían ligándolo a una pasión que hoy comparte con toda su familia. “En aquel momento no había redes ni tutoriales”, recuerda Jorge, pero la escucha del rock tradicional lo condujo a descubrir la cadencia de la música country, “más dócil, más lenta; con violines y banjo”.

No obstante, debieron pasar más de tres décadas para que Núñez se topara con un grupo de bailarines de country en un shopping de la localidad de Martínez. “Me avisó un familiar, fui y no lo podía creer”, confiesa, “fue como entrar en el lejano Oeste” y conectar con esas películas o series que veía aquel adolescente que bailaba rock. Era el año 2014 y Jorge empezó a tomar clases con una de sus hijas. Otra, la más chiquita, los acompañaba a festivales, exhibiciones y encuentros, de modo que tuvo que revolver cielo y tierra para conseguir botas, camisas escocesas y un sombrerito para una nena de tres años. “Mi hija adolescente aprendía mucho más rápido; yo tenía la neurona tapada”, describe Núñez, pero lo cierto es que juntos pisaron muchos escenarios y armaron su propio proyecto, fuera de la escuela a la que concurrían.“La música country me atrapó”, reconoce, “yo nunca había bailado en público y cuatro meses después de empezar a tomar clases bailamos en CABA”, cuenta. Formó su propio grupo, el Cowboy Country Show, con sus dos hijas (ahora de 13 y 27 años) y tres bailarinas platenses, y montó un honky tonk, o bar de música country. Es una suerte de granero en Pilar, donde hay fardos, un caballo de fibra de vidrio y mucha madera en las paredes y el piso, para que resuenen bien los pasos. Dos veces al mes convocan a bandas de música y otros dos fines de semana los destinan a encuentros a los que acuden escuelas y bailarines de distintas ciudades, para aprender o practicar coreografías. Los llaman “intensos”, porque suelen arrancar a las 14 y extenderse hasta bien entrada la madrugada.“La música country no va a morir nunca, porque es parte del rock, porque el baile creció muchísimo en los últimos 10 años y porque recupera la estética de las películas del Oeste”, reflexiona Núñez, entusiasmado con la idea de que cada vez más jóvenes se sumen a la comunidad vaquera: “Nos gustaría que la tuvieran como referencia, porque somos una familia y nos respetamos”, cierra.