Julieta Julieta Prandi Indignada con la Justicia: "Comenté que todavía no cobro alimentos de mis hijos y me multan con 800 mil pesos"

Sabido es que, Julieta Prandi se encuentra en litigio con el padre de sus dos hijos Claudio Contardi. La actriz acusa a su ex pareja por abuso y violencia familiar y lleva adelante una demanda civil que tiene que ver con los alimentos de sus dos hijos y la división de bienes, y una demanda penal que la inició en el 2020.

Pero, ahora la conductora, dio a conocer que la justicia la multó de manera tan inesperada como sorpresiva: "Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere", confeso Julieta.

Asimismo, Prandi señaló: "A mi me multan y me embargan porque él dejó deudas, y se declara insolvente y dejó todo vacío. Encima vive en una de mis casas. Encima que la Justicia no soluciona las cosas, no me dividen los bienes, pagó abogados, y encima me multan, es una tomada de pelos. No me van a callar ni a los sopapos", disparó indignada Julieta.

"La jueza del Juzgado N 2 de San Isidro se ampara en un acuerdo de confidencialidad donde ninguna de las partes podía contar intimidades de los menores. Yo no estoy contando nada de la vida de los menores. Pero si vienen los medios y me preguntan si tengo resuelto el tema alimentario, no voy a mentir, ¿para cubrir a quién? No estoy contando nada que perjudique a mis hijos. Si hay alguien que cuida y vela por mis hijos, soy yo. Soy la única que lo hace", dijo la actriz.

"Me multan por eso y el padre de mis hijos se tomó el tiempo de presentar nota por nota de los medios, y de poner cada link. Y la jueza se tomó el trabajo de ver entrevista por entrevista. La multa es por más de una cuota de alimentos, es de 800 mil pesos por decir que todavía no cobro alimentos", reveló furiosa Julieta Prandi.