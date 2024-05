Salen a buscar a 32 mil comercios e industrias “flojos de papeles”

En los registros de la Municipalidad la lista de comercios e industrias en situación de informalidad prácticamente no tiene límite. Son 32 mil que le deben al estado local alguno o todos los papeles y por eso están en una situación de irregularidad.

En los últimos días se presentó un programa de regularización con el dato que sorprende a representantes de cámaras empresarias. Ayer lo seguían mirando de reojo y advertían que aún en esos casos, dentro de ese mundo de informalidad es difícil escaparle a los organismos públicos.

La Municipalidad puso en marcha el “Plan de Regularización de Establecimientos Platenses”, una iniciativa que busca normalizar la situación, de modo que puedan acceder a políticas y programas, reducir los riesgos para la seguridad pública y brindar información precisa para la planificación productiva de la ciudad, se indicó.

“Está destinado a unos 32.000 comercios, industrias y rubros afines que no tienen la habilitación vigente o cuentan con una emitida sin fecha de vencimiento y deben reempadronarse”, se detalló.

Según el relevamiento del Municipio, de los 32.000 cerca de 5.500 que tienen su habilitación vencida y 27.000 poseen un alta sin haber iniciado un expediente o una habilitación sin vencimiento y deben volver a empadronarse.

Este diario consultó en la Comuna sobre la magnitud de ese rojo. Al cierre de esta edición no había respuesta sobre el total de industrias y otros emprendimientos radicados en la Ciudad.

El dato podría remitir a un censo que se realizó entre 2021 y 2022. En la dirigencia empresaria local se preguntaban en estos últimos días por los datos de ese relevamiento y también sobre la porción de informalidad que se expuso ahora.

Al margen, en las cámaras también coinciden en asociar el cuadro con señalamientos que se le hacen a la labor estatal.

Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata, enmarcó la problemática en el “alto nivel de costos”, para cualquier emprendimiento. “Cuando hablamos de costos hay que tener en cuenta los alquileres, empleados y la presión impositiva en los distintos ámbitos”. Así las cosas, marcó cambios en la actividad: “Hay muchos showroom que funcionan, por ejemplo, en una casa o un departamento, lo que baja considerablemente no sólo el valor de un alquiler sino el nivel de exposición”. Eso, analizó “dificulta detectar este tipo de emprendimientos”.

Por su parte, Valentín Gilitchensky, titular de la comisión de Centros Comerciales de la Federación Empresaria La Plata (Felp), analizó que hay veces que no están terminadas las habilitaciones porque el Municipio no iba a controlarla o falta un papel, pero eso no quiere decir que no pagan la tasa de Seguridad e Higiene o los impuestos, ya que cuando te anotás en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), directamente le salta a la APR (Agencia Platense de Recaudación)”, dijo y concluyó en que “si es irregular es porque falta algo de lo que también el Municipio fue un poco responsable: de no controlar o controlar a los mismos, que somos los que estamos más expuestos”, dijo.

A la vez, el dirigente sostuvo que “el comerciante está dispuesto a regularizar, a que sean más fáciles los trámites. Creo que el plan que se anunció va en ese sentido, que va a evitar la burocracia que tiene la Municipalidad porque para conseguir un plano hay que mandar un mail y se tarda 20 días. Eso, para un negocio que alquila es mucho tiempo porque tarda alrededor de dos meses y creemos que todo lo que esté irregular no es porque el comerciante no quiso, si no por la burocracia”.

En otro orden, Gilitchensky, reclamó atención ante la venta ilegal: “Lo que sí sabemos es que hay dos mil manteros irregulares y siguen estando”.

Según expuso la Comuna el plan “está dirigido a todos los comercios, industrias y empresas de servicios que estén radicados en La Plata que, por alguna razón, no tengan habilitación vigente”, señaló la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica de la Comuna, Mercedes La Gioiosa.

“Haciendo uso del plan, todos tendrán la posibilidad de regularizar su situación, evitar multas y sanciones por incumplir con la norma y acceder a múltiples oportunidades de negocios, al tiempo que el Municipio podrá garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias y exigibles para desarrollar la actividad”.

El acceso al plan puede concretarse de manera online vía web en http://habilitaciones.laplata.gob.ar para la habilitación comercial de cualquier rubro, siempre que la superficie del local afectado a la actividad no supere los 300 metros cuadrados, a excepción de rubros complejos que requieran de la intervención de otras áreas del Municipio.

También es posible solicitar un turno de atención en https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos para iniciar el trámite de modo presencial, acudiendo el día y en el horario elegido al primer piso del Centro Administrativo Gubernamental Torre I, de 12 y 51.