Empezó el juicio oral a la llamada “Hiena Humana”

El juicio contra Roberto “la hiena humana” Carmona por el homicidio del taxista Javier Rodrigo Bocalón, comenzó ayer en Córdoba, con el detalle de que el acusado se encuentra encerrado en un cubículo de vidrio y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario provincial.

“Retumba en mi cabeza `no me mates, no me quites la herramienta de trabajo`. Él eligió el auto a la vida. Yo era un depredador”, relató Carmona por el crimen a sangre fría de Bocalón, el 13 de diciembre de 2022.

El asesino, quien acumula tres condenas, dos de ellas a prisión perpetua, por otros tres crímenes, comenzó a ser juzgado nuevamente en esta ciudad acusado por los delitos de evasión y robo calificado por el uso de arma y homicidio con alevosía y criminis causa.

Carmona, de 61 años, enfrenta a un jurado popular y podría ser condenado de nuevo a perpetua.

El tribunal que lo juzga está integrado por los camaristas Marcelo Nicolás Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, junto con jurados populares.

La acusación corre por cuenta del fiscal de Cámara Hugo Almirón, mientras que Carmona es asistido por el defensor público Aníbal Zapata.

Asimismo, hay dos querellantes particulares: el padre del taxista y una de las víctimas del robo de vehículos.

Este sujeto asesinó en 1986 a una adolescente de 16 años llamada Gabriela Ceppi, cuando ya tenía una condena a 10 años por robo, por la cual la Justicia de ese momento lo benefició con la libertad anticipada.

En la cárcel le tiró caramelo caliente en la cara a un preso porque impidió que violara a su esposa y apuñaló a otro, a quien luego le tiró agua hirviendo mientras dormía porque no había podido matarlo.

En 1994 asesinó a Héctor Vicente Bolea, un preso con el que compartía condena para disputarle el control del pabellón.

Fue allí que de Córdoba lo trasladaron a una cárcel de Chaco y en julio de 1997 mató a Demetrio Pérez Araujo.