El duro relato de Lizy Tagliani sobre su madre: “Tuvo dos hijas producto del abuso y se las sacaron”

Lizy Tagliani recordó la historia de su madre y reveló que tiene dos hermanas mayores que nunca conoció, producto de los reiterados abusos sexuales que sufrió la mujer desde que era una niña: “Nunca pude hablar del tema con ella porque me enteré de todo después de que falleció”.

Al borde de las lágrimas, la conductora abrió su corazón y contó detalles de su vínculo con Rosa Gallardo, que murió a los 63 años en 2011, durante su paso por el programa “Las Pibas Dicen”, emitido por el canal de streaming Blender, en un episodio dedicado a las madres.

“Me enteré de su historia cuando yo tenía 44 años, por eso digo que fui una Lizy hasta los 44 y a partir de ese momento fui otra, porque descubrí que mi vida tenía otro comienzo, que no era el que yo conocía”, expresó.

Su madre nació en el Chaco, tenía 12 hermanos y pertenecía a una familia de muy pocos recursos. La mujer era analfabeta, una persona de “muy pocas palabras y apariencia muy fuerte”, y se fue de su hogar a los 9 años porque no había comida para una familia tan numerosa.

“Se fue a vivir con otra familia, que abusó de ella y tuvo una hija producto de esos abusos. Ellos le sacaron la criatura, motivo por el que nunca pudo conocer a su hija, ya que no sabía ni dónde había estado. A los 13 años mi mamá volvió a vivir con su familia”, contó la conductora.

Conmovida, continuó con su relato: “A los 17 o 18 años, otra vez por un abuso -de los muchos que tuvo-, volvió a quedar embarazada y volvió a tener una hija. Y se la volvieron a sacar. No sé si alguna vez lo conté, pero esa hermana mía ahora falleció”.

“Me enteré de todo esto porque me puse a escarbar para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno -incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma-, haya abandonado a dos hijas sin hacer absolutamente nada”, se sinceró.

De todas formas, aclaró: “En realidad, a su primera hija se la sacaron y ni siquiera sabía dónde estaba, pero con la otra no entendía cómo una mujer tan fuerte no pudo hacer nada para recuperarla”.

“Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija –contó-. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser”.

Según su relato, en ese entonces su madre dejó el Chaco y se fue a vivir a Buenos Aires con Lizy, sin trabajo ni conocidos en la zona: “Nunca tuvo mucho en su vida, pero tenía su gente y su felicidad estaba en el Chaco. Vino acá a empezar de cero. Y todo el tiempo que ella hablaba de Burzaco, Adrogué o de cualquier otro lugar en los que vivimos, lo hacía como si las cosas estuviesen pasando en el Chaco”.

Respecto a su crianza, recordó: “Creo que ella lo que quiso transmitir como mujer era ese ser amoroso, lo que ella no pudo ser. Tuvo que ser una hija de p… siempre para poder salir adelante y decir ‘basta’”.

Al respecto, agregó: “Mi mamá era como un oráculo donde yo iba a buscar respuestas sobre la vida, pero no siento que lo hacía desde un lugar de mamá porque ella me dejaba que yo me solucionara las cosas sola. Por ejemplo, cuando caminaba por el barrio me decían ‘ahí va el maricón’, ‘miralo al put…’, y cuando yo se lo contaba a mi mamá ella me decía: ‘¿Y vos que sos?’ ‘Yo soy una nena, quiero ser Carla’, le respondía. Entonces ella me decía: ‘Bueno, entonces vas a volver y les vas a explicar por qué sos Carla y si volvés llorando te cag… a trompadas yo”.