Rodrigo Castillo, el goleador del Lobo: “Siempre tengo confianza y fe”

Nada ha sido fácil en la carrera de Rodrigo Castillo. Desde que lo descubrió el padre de Nacho Scocco jugando en la primera de Sportivo Rivadavia, el equipo de su pueblo, Venado Tuerto, no tuvo la edulcorada historia del éxito inmediato. Llegó a las juveniles de River pero los goles no le alcanzaron para la firma del primer contrato. En Unión casi no tuvo chances y de ahí lo rescató Gabriel Perrone -que lo había tenido en las inferiores de River- para el Lobo. En Gimnasia, la historia conocida: el préstamo a Deportivo Madryn (12 goles en la Primera Nacional 2022), titular con Chirola en el inicio del 2023, pocas chances de continuidad con Madelón. Méndez confió en sus características y pagó con un gol ante Vélez, un pasito más en la lucha por ser (a los 25 años) titular en primera división.

- ¿Sentías que rendías un examen con la titularidad ante Vélez?

- Uno rinde exámenes en todos los partidos, pero estaba tranquilo. Tuve el respaldo de mis compañeros y el técnico desde un primer momento me dijo que estuviera tranquilo y jugase como sé, así que tomé todo muy tranquilo.

- ¿En el gol con qué parte del cuerpo alcanzaste a darle en el medio del forcejeo con el defensor?

- La verdad es que fue con la rodilla. Venía forcejeando con el defensor, estiré la pierna y la pelota me dio en la rodilla. Por suerte terminó entrando.

- ¿Sentís que redondeaste un buen partido luego de ir tomando confianza con el paso de los minutos?

- En lo particular como en lo grupal hicimos un partido bárbaro contra un rival muy difícil. Uno esperaba eso y salió todo perfecto, como queríamos. Pudimos hacerle tres goles a un Vélez muy complicado, así que hicimos un partido muy bueno.

- Tuviste una muy linda en el final del partido, con un buen movimiento pero no pudiste darle fuerza al remate.

- Una lástima. La leyó bien el arquero. Hubiera sido un lindo gol.

“En enero tuve llamados de clubes del Nacional pero uno apuesta a intentar jugar en Primera”

Rodrigo Castillo,

delantero de Gimnasia

- ¿Cuál es el principal pedido de Marcelo Méndez a la hora de plantear los partidos?

- Nos pide presionar arriba, tratar de hacerlo en bloque. Obviamente el rival juega, también tiene sus cosas buenas, en algún momento te va a atacar y ahí tenemos que saber defender sin pelota. Méndez nos fue diciendo esas cosas y se vio bastante reflejado en la cancha.

- ¿El mérito es mayor por haberle ganado a un buen equipo como es Vélez, que los complicó en el primer tiempo?

- Tienen muy buenos jugadores y vienen trabajando desde el torneo pasado de la misma manera y con el mismo entrenador. Ellos venían con un equipo muy aceitado y nosotros con un equipo nuevo, quisimos demostrar lo que veníamos trabajando y creo que lo hicimos muy bien.

- ¿Qué diferencias notas con el ciclo anterior?

- Se vio en la presión alta. Con Leo esperábamos más en tres cuartos o en mitad de cancha, cerrando más en bloque. A Marcelo le gusta presionar alto, intentar quitar en la zona baja del rival, porque si robas ahí estas más cerca del arco rival. Esas cosas se vieron. Obviamente es un primer partido, no se puede demostrar todo, pero se va viendo el trabajo nuevo.

- La gente se fue ilusionada, ¿ustedes también necesitaban una victoria así?

- Obvio. Nos propusimos hacernos fuertes de local. No es fácil, pero siempre queremos brindarle alegrías a la gente, que se vaya contenta del Bosque. Ellos siempre están, nos alientan en las buenas y en las malas.

- Tenes una edad en la que necesitas jugar y sos un jugador muy codiciado en la Primera Nacional, ¿te estás jugando la chance de ser el nueve de Gimnasia en estos partidos?

- Es cierto, tuve llamados de clubes de la Primera Nacional, pero uno apuesta a intentar jugar en primera. Siempre tengo la confianza y la fe de que en algún momento va a llegar la oportunidad y se dio ante Vélez. Gracias a Dios, hice un gol y pude demostrar.

- Tu punto débil es la velocidad, ¿se disimula más al jugar con tres delanteros?

- Tenemos dos flechas por los costados como Benja y Mati. A mi me toca ser más referente de área y la velocidad no es lo mío pero intento ayudar al equipo con mi juego.