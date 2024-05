Broda valoró la baja de la inflación, pero pidió por un plan de estabilización

Miguel Ángel Broda, reconocido economista que entre sus colaboradores tuvo al actual presidente, Javier Milei, valoró la tendencia a la baja de la inflación, pero planteó una serie de dudas sobre la gestión de Gobierno, entre las que destacó “la falta de un plan de estabilización”.

Durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio emitida por La Nación +, Broda advirtió que “el Gobierno está enamorado de la baja de la inflación pensando que tienen un plan de estabilización”, pero, dijo, “hay diferentes tipos de inercia que hacen que un programa sea exitoso y que la inflación vaya a un dígito anual. Para eso necesita comunicar bien y quebrar los diferentes tipos de inercia que hay”.

En ese sentido, destacó que el Ejecutivo “está teniendo éxito en bajar la inflación, pero mi impresión es que se va a estabilizar en un 4% o 5% por mes, que es altísimo, y ahí se verá si tiene razón el Gobierno de creer que tiene un plan de estabilización o no”.

Según Broda, hasta aquí “se han hecho las medidas previas muy adecuadas, pero ahora entramos en un segundo período. Es como si el paciente hubiera salido de terapia intensiva para entrar a la sala general”, dijo e insistió en que “para ser un país macroeconómicamente estable y salir de la decadencia necesitamos ser normales”.

Para el economista, es necesario que el Gobierno “coordine las expectativas” y resuelva tres problemas cruciales: “El primero es que hay mucha gente que ajusta sus expectativas con relación a la inflación pasada. Si la inflación viene cayendo, la inflación pasada es más grande que la actual y eso afecta la tasa de inflación”.

El segundo problema, sumó, “es el gran desequilibrio en precios relativos: la luz en términos de la leche, carne y papa es muy barata. Usted tiene que subir el precio de la luz, pero en general los bienes no caen de precios nominales, por lo tanto al subir un precio relativo tenemos también inflación”.

Por último, le apuntó a la indexación: “Hemos tenido una fuerte licuación del gasto público y hay presiones sociales, presiones políticas para indexar. El problema de ser normal en términos de inflación es quebrar la indexación. Este es un programa que mantiene muchas de las tres variantes de la inercia”.

El hombre que en su consultora formó a decenas de economistas, entre ellos el propio Milei, desgranó luego sus cinco dudas con respecto al futuro y remarcó en primer lugar que lo que falta es “un plan de estabilización en el sentido de que nos dé el golpe de ir de 4% o 5% mensual a una inflación de un dígito anual″.

Aunque dijo tener “esperanzas” con Milei, el economista le apuntó al atraso cambiario y al cepo

Su segunda duda, continuó, “es la velocidad de la recuperación”, y amplió: “Nosotros estamos tocando fondo. Fue malo marzo, pero en abril y mayo probablemente hemos dejado de caer. Marzo es 6% menor de lo que era la generación de valor agregado de octubre. Creo que la reactivación va a ser más lenta. El salario probablemente ha dejado de caer, la masa salarial casi ha dejado de caer”, pero “la inversión va a demorar”.

El tercer interrogante que marcó Broda fue el atraso cambiario, aunque admitió: “El Presidente tiene razón cuando dice que en cada circunstancia el tipo de cambio de equilibrio es diferente y es cierto”, pero aclaró: “Si usted hace un montón de cosas y es productivo va a valorizar su moneda. Nosotros necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos una apertura económica de magnitud, pero no se puede abrir la economía con un dólar muy barato porque usted destruye al capital social que son las empresas sustitutivas de importaciones que van a quebrar”.

EL DÓLAR OFICIAL

Broda arriesgó también cuál cree que debería ser el valor del dólar oficial en la actualidad: “No deberíamos mantener el ajuste del dólar al 2% por mes. [...] En las condiciones actuales, claramente esto no es lo mejor para Argentina”, introdujo, para después deslizar que “hay muy buenos economistas que dicen que tenemos que tener el dólar que tuvo Néstor Kirchner de 2003 al 2007. Eso equivaldría a $1.500 de hoy”.

El economista sostuvo que “no hay forma de salir de la decadencia si no dejamos de ser un país cerrado y para abrir la economía tenemos que generar un dólar que permita a los productores locales ser competitivos” y que por eso persisten sus dudas: “Mi impresión es que el tipo de cambio actual no es el adecuado para acelerar la recuperación y para ir acortando los brazos de las reformas estructurales que tenemos que hacer para dejar de ser el modelo del mundo de lo que no hay que hacer”. Además, propuso cambiar radicalmente “la matriz productiva del país”.

Como cuarta duda, el economista se refirió al cepo: “Hay que salir lo más rápido que se pueda porque traba un montón de cosas que pueden pasar positivamente en el futuro. No tengo duda de que el Presidente tiene razón al decir que no hay que mirar la historia y el promedio histórico, lo que tengo duda es sobre el espacio temporal. El día que seamos estables macroeconómicamente y crezcamos a lo largo de nuestra tasa potencial de crecimiento, que claramente es muy alta, seguramente vamos a tener un peso apreciado, si no nos vamos a la dolarización. Pero hoy tenemos un atraso cambiario y claramente eso disminuye el efecto reactivante de la mejor productividad y competitividad de nuestras exportaciones”.

Por último, el analista mencionó los “problemas de gestión” que advierte en el Gobierno. “El Estado y la sociedad son absolutamente necesarios, aunque usted tiene que tener un estado más chico pero mucho mas eficiente y me parece que no hay avances en la reforma del Estado como a mí me gustaría”, subrayó.

Sobre Milei, que fue colaborador suyo “hace muchísimos años”, Broda recordó que “entonces era menos ideológico, menos religioso y menos irritativo”, pero resaltó que “en casi 40 años que tiene el estudio he tenido dos intelectos brillantes. Uno de ellos fue Javier Milei. Tiene un coeficiente intelectual muy alto. Yo le daba papers a las ocho de la noche, al día siguiente los había leído y había visto en los papers más de lo que yo había visto”, aseguró.