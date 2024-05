Kicillof busca cimentar su proyección nacional con la mira puesta en 2027

Axel Kicillof busca expandir su figura más allá de los límites bonaerenses. Desde la asunción de Javier Milei procuró mostrarse como el peronista más opositor a las políticas libertarias en medio del pesado silencio de algunos dirigentes de su propio espacio. Esa decisión que tiene que ver, y mucho, con la proyección nacional de cara a 2027 que persigue el Gobernador, parece haber entrado en una segunda fase.

Ayer concretó una nueva escala para plantar su figura fuera de la Provincia. Estuvo en Chubut junto a su par Ignacio Torres a quien entregó ambulancias a partir de un convenio que firmaron ambos distritos. Lo propio había hecho hace poco más de un mes con el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a quien le cedió patrulleros.

Estos movimientos de Kicillof persiguen, más allá de mostrarse fronteras afueras de su territorio, exhibirse como la contracara de Milei: liderando un distrito que asiste a otros en medio de ajuste nacional que se desparrama por todo el país.

Estas dos acciones que tienen como coincidencia que los gobernadores asistidos por la Provincia pertenecen al desaparecido Juntos por el Cambio, no aparecen desvinculadas de otros movimientos que laderos de Kicillof vienen ensayando en distintas provincias, también, con la idea de ir cimentando un camino nacional para el bonaerense.

Por caso, en enero, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, viajó a Viedma para reunirse con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti. Fue uno de los primeros movimientos concretos con idea de proyección nacional que tuvo como epicentro la provincia comandada por Alberto Weretilneck.

El propio Bianco viajará el viernes a Rosario para participará del encuentro “Desafíos Urbanos: Seminario Interprovincial sobre procesos de Integración Sociourbana y Acceso al Hábitat” como parte de la idea de “exportar” acciones del gobierno bonaerense a otros distritos.

“El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones, también es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país”, dijo Kicillof durante el acto en la provincia patagónica. “Si Chubut puede valerse de recursos que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar, entonces no importa a qué partidos políticos pertenecemos, sino cómo garantizamos la salud y los derechos de todos los argentinos y las argentinas”, lanzó con talante de presidenciable.

Lo que firmaron Kicillof y Torres en Rawson es un convenio marco de colaboración y asistencia mutua en materia sanitaria, en el marco del cual se prevé la incorporación, en comodato, de quince ambulancias en distintas localidades chubutenses, a fin de garantizar el acceso a la salud.

Claro que la movida encabezada por el gobernador bonaerense generó el rechazo de sectores de la oposición. “Nuestro gobernador nos saca 15 ambulancias para financiar lo que sería su campaña política. Estos móviles son un recurso importante para los bonaerenses que no cuentan con un sistema sanitario público y eficiente que garantice atención inmediata en toda la provincia”, disparó el diputado del PRO, Adrián Urreli.

“Usa la necesidad de los chubutenses pensando en su posible candidatura presidencial, dejando de lado la necesidad de todos los bonaerenses”, sostuvo.

En la Provincia dicen que estas recorridas de Kicillof, lejos de ser las únicas, continuarán.