Fuerte debate en la mesaza de Juanita entre Suar, Lerner y Casciari por el rol del Estado

Adrián Suar y Alejandro Lerner estuvieron en la mesa de Juanita, y lo que comenzó como un comentario afectuoso terminó en pelea.

Suar habló de su experiencia creando ficción, y Lerner lo ponderó: “Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida, por impedimentos o porque culturalmente ya estamos jodidos y estamos esperando que nos pongan la papita en la boca”, señaló.

Pero a Suar no le gustó. “Es un debate un poco más profundo. Yo coincido totalmente con Ale, pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños. Hay muchísimos que intentan. A lo mejor hay un porcentaje alto que intenta y no puede. Después hay otro sector que no puede”, dijo.

“O se convencieron que no pueden”, retrucó Lerner. “Me parece que es un toque es peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande, a veces, entre los que no pueden”, lanzó entonces Hernán Casciari, también presente en la mesaza.

“Hay gente que se frustra y no puede salir. Por su infancia o por cómo los criaron”, coincidió Suar. Y lanzó: “A veces, y no es para entrar en un debate, a veces el Estado tiene que estar para los que no pueden, para donde no está el privado… Yo soy ‘pro privado’, lo he hecho toda mi vida y me autogestioné toda mi vida. Hay otros que no han podido por varias circunstancias”.

“Ayudalos a que puedan y nos les confirmes que no pueden durante el resto de su vida””, dijo entonces Lerner. Suar insisitó: “Yo no creo en el Estado omnipresente, creo en el Estado presente ayudando a diferentes sectores”, se posicionó el creador de Polka, aunque afirmó que “el Estado tiene que estar para ayudar a pensar sin ser partidario. Muchas veces ha sido ‘te someto a mi ayuda’. De eso estoy en contra”.