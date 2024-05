Mariano Cowen, sobre el mercado de pases: "No todo lo que se recaude por ventas será reinvertido en el plantel"

En momentos en que el ciclo de Marcelo Méndez al frente del plantel profesional de fútbol está dando sus primeros pasos, el mundo Gimnasia está atravesado por diversos temas de interés que van más allá de lo futbolístico: el Concurso Nacional por el estadio y los proyectos ganadores, el reinicio de las obras en la platea Néstor Basile, la política interna y, claro, los objetivos de la Comisión Directiva con respecto al próximo mercado de pases, entre otros.

Todos esos temas fueron abordados hoy por el presidente de la entidad, Mariano Cowen, en una extensa charla que mantuvo con "El Equipo Deportivo" desde Santa Fé, a donde viajó para acompañar al equipo que esta noche enfrenta a Atlético Tucumán, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

"Mariano Méndez es lo que fuimos a buscar a Uruguay, es lo que veníamos siguiendo", sostuvo el titular del Lobo sobre la llegada del entrenador charrúa. "Su propuesta es muy interesante. Nosotros teníamos pleno conocimiento de cómo trabajaba. Por eso, el primer día que hablé con él le dije que estábamos buscando a alguien que tenga un equipo intenso, ese era el ADN que queríamos. Y es eso. Estamos bien encaminados".

Y luego agregó: "hablar de aciertos o desaciertos del nuevo DT, con apenas dos partidos jugados, es prematuro. Pero lo que fuimos a buscar es lo que se está haciendo. Los que tenemos la posibilidad de ver su trabajo diario estamos muy conformes con él. Lo bueno es cuando te habla muy bien del cuerpo ténico el jugador que no juega. Todo el cuerpo técnico es muy trabajador. Obviamente que esto es muy partido a partido, pero estamos conformes con el trabajo de Marcelo".

Respecto del perfil con el que Gimnasia abordará el mercado de pases que se abrirá en breve, Cowen afirmó que "en el fútbol, en general, las expectativas siempre tienen que ser moderadas. El socio o el hincha tiene que recordar siempre cual fue el punto de partida de esta Comisión Directiva, y las exigencias tienen que ir en torno a eso. Como dirigentes, tenemos la obligación de ser moderados y no generar expectativas sin un basamento fuerte. Estamos orientados, eso sí".

Sobre la necesidad de realizar alguna venta de jugadores para reforzar el plantel actual o engrosar las arcas del club, Cowen admitió que la prioridad es acomodar los números. En esa línea, anticipó que no todo lo que se recaude por ventas será reinvertido en la incorporación de nuevos valores. "Si, será así. Nuestra premisa es ordenar el club y para eso necesitamos vender. El activo más grande que tienen los clubes para manejar sus finanzas es la venta de jugadores. Y nosotros estamos muy atrás en este aspecto con respecto a la mayoría de los clubes, si tomás en cuenta los últimos mercados".

Al respecto, detalló: "Vélez vendió por 94 millones de dólares; Lanús, por 64, Argentinos por 46 y Gimnasia por 9. Entonces, necesitamos vender. Y si vendemos, el socio no tiene que esperar que reinvertamos el dinero nuevamente en el mercado, porque tenemos que atender un montón de circunstancias que debemos encararlas sí o sí para sentar las bases de un Gimnasia diferente. En cuanto a lo que pueda pedirnos Méndez, él es plenamente consciente de la situación de Gimnasia y no creo que nos venga a decir 'traeme figuras'. Tiene un conocimiento amplio de los mercados donde Gimnasia puede ir a buscar".

En otro orden, el mandatario albiazul hizo referencia al Concurso Nacional lanzado por la remodelación del estadio Juan Carmelo Zerillo. "Están los tres proyectos ganadores y ya hubo una reunión de miembros de la Comisión Directiva con ellos para explicarles lo que queríamos, acerca de la presentación de un video e información más detallada de cada una de las propuestas. Estimamos que en 15 o 20 días más tendremos eso y luego será el socio el que va a elegir en Asamblea el proyecto ganador".

Siguiendo con temas relacionados al Bosque, Cowen habló sobre la reanudación de las obras de ampliación de la platea Néstor Basile, anunciada semanas atrás por él mismo. "Estamos hablando de la segunda bandeja, es decir, la Basile alta", dijo. "Hemos adquirido las butacas y vamos a hacer las escaleras porque necesitamos contar con esas 1.400 plateas. Y la segunda parte será avanzar con los 24 metros restantes. Estamos trabajando en cómo se pueden financiar. Puede ser con la venta de palcos y plateas, a lo que le podemos sumar algo de alguna venta en el mercado de pases. Poder financiar esto es fundamental, para aumentar la capacidad y porque necesitamos terminar la platea, como tiene que ser. Pero no nos ponemos plazos, no hablamos de tiempos. Para avanzar con la platea hay que desarmar una parte de la popular y eso nos quitará capacidad mientras se desarrollan las obras. Por eso necesitamos las 1.400 localidades de arriba. Es un trabajo a realizar en etapas y que siempre nos tiene que permitir seguir siendo locales en el Bosque. No evaluamos otra posibilidad", concluyó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: