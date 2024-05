Un Marista campeón de Portugal

La charla con “Willy” Lawrie desde Lisboa, que es como lo conocen todos al talentoso jugador en el barrio de La Cumbre, transcurre primero hablando de su gran amor: la camiseta azulgrana de San Luis: “Pude por suerte dar una mano con el club el año pasado, porque justo se dio que, en mis vacaciones de Portugal, pedí permiso y lo tomaron bien acá. Y bueno, ayudé allá en lo que pude, aporté lo mío y después claramente fue un resultado grupal lo que consiguió finalmente, los pilares que fueron subiendo se acomodaron bien y por suerte se pudo zafar del descenso y mantener el lugar en el Top 12. No me pierdo ningún partido de San Luis, los veo por tele y hasta tenemos un grupo de WhatsApp con ex jugadores del club que están en Europa, así que esa es una forma de estar por lo menos sabiendo que pasa con la Primera y con el club en general”, explicó el player de nuestra ciudad a la distancia.

JUGAR Y VIVIR EN PORTUGAL

A lo que agregó: “Acá en Portugal, me han recibido siempre de maravillas y la verdad, estoy muy cómodo. Hay muchísimos argentinos y la liga está en franco crecimiento de hace un tiempo a la fecha y el nivel es cada vez mejor. Hay muchos sudafricanos, fiyianos, samoanos, tonganos, neozelandeses, australianos porque Portugal no deja de ser por el clima y la tranquilidad, un destino más que seductor para instalarse. La calidad de vida de Lisboa es muy buena, obviamente en Europa se vive así, pero Portugal a eso le agrega mucha seguridad, algo que sí es un tema en otros países europeos. Acá llueve muy poco, hay muchas playas, así que en lo climático, también es un lugar muy lindo para vivir. No es muy caro, la comida es bárbara, se vive muy bien acá y me siento muy integrado, me tratan como a uno más.” A lo que añadió: “Acabamos de ganar “La Liga”, que es un campeonato nacional y es lo más importante que se juega en el país; ahora jugaremos por las semifinales del segundo campeonato portugués que es “A Taca” contra Direito RC que sería como la Copa del Rey y también es un gran objetivo para el grupo que integro”.

Lawrie amplifica su visión acerca del nivel del rugby portugués del cual es parte y hace una analogía: “El nivel es parecido al Top 12, no diría igual, pero sí parecido. Hay particularidades como por ejemplo que te enfrentás a jugadores que han jugado mundiales, Pro 2 (ascenso francés) y hasta Súper Rugby y eso le da un plus al juego, claramente. Hay jugadores de todos lados, hay cuatro o cinco equipos de muy buen nivel y otros no tanto. Pero entre los equipos de arriba, se dan encuentros del nivel del Top 12 de la URBA o superior a eso”. A lo que añadió: “Por ejemplo en Os Belenenses, acaban de fichar a un tongano que jugaba en los Highlanders de Otago que juegan el Súper Rugby, por eso te digo que el nivel de jugadores y juego de acá es de bueno `para muy bueno”.



EL SUEÑO DE JUGAR UN MUNDIAL

Claramente la carrera de un deportista de elite va teniendo desafíos a medida que la misma avanza, en el caso de Guillermo Lawrie, el horizonte le está mostrando algo aún difuso, pero que no deja de ser una realidad: ponerse la camiseta colorada del seleccionado portugués.

Es más, Portugal viene de jugar un buen Mundial en Francia 2023 mostrando en algunos pasajes de su participación un rugby de alto vuelo y es a partir de las modificaciones que se vendrán en la RWC de Australia (se aumentarán el número de equipos participantes) una fija que Portugal amplíe sus posibilidades de participar seguido de la máxima cita del deporte ovalado: “Jugar para Portugal es un gran sueño; mi entrenador en Os Belenenses es el coach de tres cuartos en la selección, se llama Joao Mirra y ya me ha dicho que si me interesa, él me tendrá en cuenta. Así que nada, ya solamente con eso y que sabiendo que Portugal puede jugar mundiales. ¿Sabés cómo está mi cabeza no? Hace cuatro años que juego acá y llego justo con las condiciones para poder jugar en Australia y tener una experiencia internacional de ese tipo” graficó el ex jugador marista.