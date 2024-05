Denunciaron el robo de 5 caballos de polo en un predio de Las Banderitas

Con logística y organización, un grupo de forajidos robó cinco caballos de polo que se encontraban dentro de un predio alambrado de City Bell, en la zona de Las Banderitas, a la altura de las calles 450 y 157.

El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado y representó para el dueño de los animales un golpe cercano a los 40 mil dólares.

Por el momento, todo es un gran misterio, ya que la vía de acceso al terreno está pavimentada y no se encontraron huellas de pisadas o rastros, que permitieran sospechar al menos hacia dónde escaparon los ladrones.

Alejo Odriozola es el propietario de los caballos y ayer le contó a EL DIA algunos detalles del caso.

“En el lugar no hay vecinos que residan de manera permanente, salvo un quintero, aunque está un poco alejado, así que no obtuve información que me ayude a resolver algo”, expresó.

“Hoy no tengo ninguna respuesta. Seguramente los caballos estén en algún lugar de esos que se usan para enfriarlos, hasta que pase un poco toda la repercusión de la denuncia y los intentos de búsqueda o, lo que es mucho peor, en un matarife”, conjeturó.

“El alambrado era olímpico y lo cortaron de punta a punta. No es que fue un trabajito de cortar 2 o 3 hilos como el alambre de campo y chau. Calculo que los cargaron en un trailer o un carretón y se fueron”, agregó.

Según Odriozola, los equinos eran cría propia, lo que significó un dolor mayor a la pérdida material en sí. “Diría que también hubo un daño afectivo”, aclaró.

“Tienen entre 8 y 10 años y ojalá pueda recuperarlos. Estoy dispuesto a pagar una recompensa o gratificación”, aseguró.

Al parecer, en la zona no hace mucho también robaron una tordilla, lo que acrecienta la preocupación entre los propietarios de caballos.

“La verdad, estuve rastreando por todos lados y no aparece nada”, contó Odriozola con pesar. “Por eso espero que me sirva hacer público lo ocurrido”, añadió.

Este diario, en una nota reciente, ya había dado cuenta de esta problemática, que tiene impacto incluso en toda la extensión de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, uno de los distritos más complicados es el de General Pueyrredón, donde manifestantes a caballo, entre ellos un hombre disfrazado de “El Zorro”, se concentraron para reclamar contra el robo y faena de los animales.

En ese momento, hablaron de más de 100 caballos “desaparecidos”, aunque seguramente la cantidad a la fecha es mucho mayor.

De este modo animales que son utilizados de forma noble y respetuosa para el trabajo en tareas como arreo de ganado, vigilancia, transporte en zonas de difícil acceso, turismo de aventura o en labores terapéuticas, o que simplemente crecen en una extensión de tierra como mascotas o para el uso recreativo familiar, terminan en manos de depredadores con siniestras intenciones.

Así, el destino de un animal puede ir desde ser vendido para ser montado en otro predio, pasando por la “condena” de tirar de un carro de recicladores en la vía pública hasta prácticas deleznables como la venta de carne en frigoríficos o carnicerías.