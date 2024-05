Los senadores tendrán un nuevo aumento de sueldo y pasarán a cobrar $8 millones por mes

Los senadores de la Nación recibirán el junio un aumento del 9 por ciento que elevará el monto neto de bolsillo a poco más de cinco millones de pesos (en bruto más de ocho). La cifra salió de lo pactado en la negociación salarial de abril (2 por ciento) y mayo (siete por ciento).

La maniobra se concretó tras la aprobación del proyecto que presentó el senador Juan Carlos Romero (Salta), de Cambio Federal, y que fue votado en el recinto sin debate y mano alzada, el pasado 18 de abril.

El texto incluyó una maniobra para saltear la resolución conjunta que firmaron la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La misma dejó sin efecto una resolución firmada por el ex vicepresidente de la Nación y titular del Senado Amado Boudou y el ex diputado y ex presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, que otorgaba la equiparación y movilidad automática de la dieta.

En ese momento, Villarruel no estaba de acuerdo, pero cedió por pedido expreso del presidente Javier Milei. La presidenta del cuerpo aspiraba a consensuar un aumento lógico y mesurado con los senadores.

Según especifica proyecto sancionado, los representantes “percibirán un total de 13 Dietas anuales” y “cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo”.

"El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la Ley N° 24.600", finaliza el artículo 1. Se trata de la legislación del estatuto y escalafón para el personal del Congreso de la Nación. De esta manera, tendrán una actualización de la dieta a través de los módulos enganchados a la paritaria de los empleados legislativos.