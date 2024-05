“La gente se lo merecía” y “Ahora, a disfrutar”: Carrillo y Piatti, tras coronarse de gloria

Guido Carrillo, desde su regresó, levantó la segunda copa con Estudiantes frente a Vélez por la Copa de la Liga. Junto a Pablo Piatti, son dos de los históricos que regresaron a City Bell para descansar entre laureles.

“Sin dudas que es una emoción plena. La familia está acá, poder disfrutar de esto, la gente, la movilización, se lo merecían. Se dio sufriendo, a lo Estudiantes. Somos campeones. Para entenderlo futbolísticamente no es momento pero es el deseo de los jugadores que pelearon hasta el final y en los penales, otra vez la diferencia la hizo Matías (Mansilla), comentó Guido.

Por su parte, Pablo Piatti resaltó el esfuerzo de la hinchada que pudo viajar después de varias semanas recorriendo el país, con el gasto que eso conlleva.

“Creamos superioridad por el medio, sabíamos que íbamos a tener ventaja, no lo dijo Eduardo. Había que romper la línea de la defensa, intentar tener la pelota y ahora a festejar. Significa mucho, hay que valorar muchísimo el esfuerzo de toda la gente. No es fácil, las situaciones del país y social no son fáciles. Todos los que han sufrido pero valió la pena. Lo único que podíamos hacer nosotros es darlo todo y poner la cara. Estábamos cansados pero en los penales, la suerte fue nuestra”, mencionó, que se repuso a una lesión complicada desde su llegada y ya levantó dos copas en seis meses.