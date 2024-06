El estreno de Deadpool & Wolverine y el cubo oficial de pochoclos

El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó cómo será el balde de pochoclos de edición limitada de la película Deadpool y Wolverine, la cual generó mucha expectativa entre los fanáticos de la franquicia de Disney.

A través de las redes sociales de los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman compartieron el video de presentación y escribieron: "Dentro de unos años recordarán el 2024 como el año en que comenzó la Guerra de los baldes de pochoclos". De esta manera, se hicieron eco de lo icónico que será este producto de edición limitada.

Al observar el video, se puede observar que el balde de pochoclos será la cara de Wolverine, con su boca teniendo el agujero para agarrar la comida. Lo aún más curioso llega después, cuando el video se torna bastante sexual, ya que incluso le arrojan la manteca de una forma especialmente incómoda para la audiencia.

Este recipiente para los pochoclos fue una clara referencia a la edición limitada de la película Dune: Part Two, el cual recibió miles de críticas y cuestionamientos a la empresa que los creó porque tienen una forma que fue vinculada a lo sexual. Así, todo lo que sucede en el video de Deadpool y Wolverine se sobreentiende que refiere a esa situación.

Years from now they will look back at 2024 as the year the War of the Popcorn Buckets began. #history #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/4agugzGNLp