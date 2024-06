Mirtha Legrand, furiosa con la restauración de su estatua: "Es fea y yo no soy esa"

La "Chiqui" Mirtha Legrand, no se calla nada. En su programa de los sábados por la noche en canal 13, habló nuevamente (ya lo había hecho días atrás) del homenaje que le habían hecho en su pueblo, Villa Cañas, con una estatua en una plaza.

Lo cierto, es que en ese momento (junio del año pasado), la "Diva de los almuerzos" ya había manifestado que no le había gustado la figura. Por ello, la sacaron y la volvieron a reinstalar, pero al parecer, tampoco le convenció.

“Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, comentó, entre risas. “Es feo y a mí no me gusta”, aseguró.

A su vez, en esta misma línea agregó: “Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes”.

“Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable. Me lo mandó fotografiado y bueno, no me gusta. No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”, aseveró, casi como en un paso de humor, divertida.