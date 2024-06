Se sortea la Libertadores con los Millonarios al tope de todos los primeros

Con River como el mejor primero en la etapa clasificatoria, pasado el mediodía la Conmebol sorteará en Luque, Paraguay, los octavos de final que se definirán la semana del 14 de agosto, los partidos de ida, y la del 21, los partidos de vuelta.

Las series quedarán establecidas en una ceremonia anunciada a partir de las 13:00, con los clubes ubicados de la siguiente forma: Bolillero 1 Fluminense, San Pablo, Primero del Grupo C, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River; Bolillero 2 Colo Colo, Talleres, Segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional. El Grupo C es el que comparten The Strongest, Huachipato, Gremio y Estudiantes.

En lo que tiene que ver con River, tras el partido contra Tigre en el Monumental, será visitante de Tigre por la Liga Profesional, el jueves que viene, y luego de esta presentación, como el resto de los equipos del fútbol argentino, tendrá un receso por la Copa América de selecciones que se disputará bajo la organización de Estados Unids.

De acuerdo a lo planificado por el cuerpo técnico que comanda Martín Demichelis, el plantel tendrá dos semanas de vacaciones, y a la vuelta se concentrará en el Hotel Hilton, de Pilar, a los efectos de cumplir con una etapa de reacondicionamiento físico que incluirá al menos un par de ensayos, uno de los cuales prácticamente está arreglado contra Olimpia de Paraguay.

El segundo semestre será muy exigente para los Millonarios, quienes apuestan a ganador.