Cáritas hará su colecta anual el próximo fin de semana

Cáritas La Plata lanzó su tradicional colecta anual, que se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de junio en las parroquias y capillas de toda la ciudad bajo el lema “Tu solidaridad es esperanza”.

Desde la organización realizaron un evento de lanzamiento en la Catedral. Allí estuvieron presentes el monseñor Alberto Bochatey, que fue designado como titular interino de la Arquidiócesis de La Plata tras la salida Gabriel Mestre; el director de Cáritas La Plata, Cristian Gonzalvez; y los representantes jóvenes de Cáritas Cristóbal García y Nina Terrile.

Los representante de Cáritas remarcaron la importancia que tiene la colecta, ya que además de la ayuda inmediata que se da y la “contención espiritual que se brinda en todas las parroquias, capillas y centros barriales, el aporte económico recibido ayudará a sostener, durante todo el año, numerosos programas de educación, economía social y solidaria, adicciones, autoconstrucción de viviendas, respuesta alimentaria implementan a través de más de 3.500 espacios de Cáritas presentes en las 67 diócesis del país”.

Por su parte, Bochatey sostuvo que “la colecta anual de Cáritas es clave para hacer cosas operativas en todo lo que es el mundo de la Iglesia. El gran objetivo de Cáritas no es solo llevar una actividad social, es una ayuda social a partir del mandato del evangelio: ‘Dar de comer al hambriento, de comer al sediento, me viste desnudo y te vestí, estuve preso y me visitaste’. Eso es lo que moviliza la acción social que tiene la Iglesia y que la canalizamos con esta institución ya de tantos años que es Cáritas”.

Con respecto a la consigna que lleva esta colecta, Bochatey precisó: “Son dos palabras fundamentales en el mundo de las relaciones humanas”.