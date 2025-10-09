Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Fede Bal volvió a generar polémica con sus declaraciones y, en un streaming, el actor reflexionó sobre el amor, el deseo y las relaciones sin etiquetas, dejando frases que rápidamente se viralizaron en redes como: “Puedo entregarte todo mi amor solo una noche”, dejando de lado los estigmas monógamos.
Pero también reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel. "Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria” y mencionó el nombre de la primera mujer que fue víctima de su infidelidad “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”. En una charla distendida, el hijo de Carmen y Santiago dio detalles de la situación que lo llevó a ser infiel a los 12 años “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.
“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa” explicó el actor acerca de lo que sintió la primera vez que la vio.
Fede Bal sostuvo que la diferencia de edad entre ellos, terminó por molestarle: “Le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos". Para terminar relato sostuvo que luego “me fui con Amira -otra compañera del colegio- y me la chapé y ella lo vio, le hice muy mal...“.
Más adelante dejó otras frases que hicieron ruido. “Ella no tiene la necesidad de darme nada más que esa noche. Si nos gusta, podemos repetir la semana que viene. Eso no te habilita a vos del otro lado a preguntarme qué hago mañana, qué hiciste, por qué no me respondiste o con cuántas más estás, esas son preguntas que ya no se hacen. Yo estoy en un momento así”, expresó Fede con total sinceridad.
El hijo de Carmen Barbieri se mostró convencido de que está viviendo una etapa de su vida sin presiones ni compromisos formales, en la que prefiere los vínculos espontáneos y honestos. “No creo en el control, creo en el disfrute. Si hay amor y respeto, no hace falta más”, agregó durante la charla.
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque muchos las relacionaron con su historia con la conductora Evelyn Botto, con quien mantuvo un vínculo afectivo abierto y sin rotular. En su momento, ambos habían reconocido públicamente que se trató de una relación “distendida” y basada en la libertad mutua.
Con este nuevo testimonio, Fede parece consolidar una etapa más madura y consciente, en la que prioriza la autenticidad sobre las convenciones.
