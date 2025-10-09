Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Espectáculos

Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel

Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
9 de Octubre de 2025 | 08:26

Escuchar esta nota

Fede Bal volvió a generar polémica con sus declaraciones y, en un streaming, el actor reflexionó sobre el amor, el deseo y las relaciones sin etiquetas, dejando frases que rápidamente se viralizaron en redes como: “Puedo entregarte todo mi amor solo una noche”, dejando de lado los estigmas monógamos.

Pero también reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel. "Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria” y mencionó el nombre de la primera mujer que fue víctima de su infidelidad “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”. En una charla distendida, el hijo de Carmen y Santiago dio detalles de la situación que lo llevó a ser infiel a los 12 años “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.

“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa” explicó el actor acerca de lo que sintió la primera vez que la vio.

Fede Bal sostuvo que la diferencia de edad entre ellos, terminó por molestarle: “Le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos". Para terminar relato sostuvo que luego “me fui con Amira -otra compañera del colegio- y me la chapé y ella lo vio, le hice muy mal...“.

Más frases polémicas

Más adelante dejó otras frases que hicieron ruido. “Ella no tiene la necesidad de darme nada más que esa noche. Si nos gusta, podemos repetir la semana que viene. Eso no te habilita a vos del otro lado a preguntarme qué hago mañana, qué hiciste, por qué no me respondiste o con cuántas más estás, esas son preguntas que ya no se hacen. Yo estoy en un momento así”, expresó Fede con total sinceridad.

El hijo de Carmen Barbieri se mostró convencido de que está viviendo una etapa de su vida sin presiones ni compromisos formales, en la que prefiere los vínculos espontáneos y honestos. “No creo en el control, creo en el disfrute. Si hay amor y respeto, no hace falta más”, agregó durante la charla.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas

LE PUEDE INTERESAR

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque muchos las relacionaron con su historia con la conductora Evelyn Botto, con quien mantuvo un vínculo afectivo abierto y sin rotular. En su momento, ambos habían reconocido públicamente que se trató de una relación “distendida” y basada en la libertad mutua.

Con este nuevo testimonio, Fede parece consolidar una etapa más madura y consciente, en la que prioriza la autenticidad sobre las convenciones. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”

De Tron a los Crawley, y de Oreiro a BTS, en otras novedades
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Deportes
Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
El último adiós a Miguel Angel Russo en La Bombonera: a qué hora comienza
Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo
Los técnicos que fallecieron en plena función
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta
Información General
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Más lluvias y descartan efectos severos por “La Niña”
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla