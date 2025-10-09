VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó en la noche e este miércoles en medio de los cambios constantes de programación, y contó con la definición de las semifinales. Es por eso que se conocieron los finalistas del concurso.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que ahora incluye una votación entre los todos jurados.

Desde ayer se encuentra abierta la votación, para que los seguidores elijan a La Voz Argentina. Se vota enviando el nombre del participante al 9009 o escaneando el código QR.

Team Lali Espósito

En el caso del team Lali Espósito, Alan Lez y Jaime Muñoz tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. Alan brilló con "La grasa de las capitales", mientras que Jaime hizo una perfomance de "Naranja en Flor", con su padre tocando la guitarra.

Quien resultó finalista fue Alan Lez, por lo que Jaime Muñoz resultó eliminado.

Team Luck Ra

Nicolás Behringer y Nathalie Aponte, del team Luck Ra, tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. Nathalie brillo con "Stone cold", pero antes Nicolás había hecho lo propio con "Is this love".

Quien resultó finalista fue Nicolás Behringer, por lo que Nathalie Aponte resultó eliminada.

Team Miranda!

En el team Miranda!, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. "The edge of glory" fue el tema que le tocó a Eugenia; mientras que Emiliano dejó a atónitos a todos con “El Arriero”.

Quien resultó finalista fue Eugenia Rodríguez, por lo que Emiliano Villagra resultó eliminado.

Team Soledad Pastorutti

Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, del Team Soledad Pastorutti, tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellas en la gran final del certamen. A Milagros le tocó "Arrabal amargo", mientras que Violeta tuvo su performance con "The power of love".

La finalista fue Milagros Gerez Amud, por lo que Violeta Patricia Lemo resultó eliminada.

