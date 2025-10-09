Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Espectáculos

VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas

Se confirmaron los participantes de los teams de Lali Espósito, Luck Ra, La Sole y Miranda! que buscarán ser los campeones de esta edición del reality de Telefe

9 de Octubre de 2025 | 07:58

Escuchar esta nota

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó en la noche e este miércoles en medio de los cambios constantes de programación, y contó con la definición de las semifinales. Es por eso que se conocieron los finalistas del concurso. 

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que ahora incluye una votación entre los todos jurados.

Desde ayer se encuentra abierta la votación, para que los seguidores elijan a La Voz Argentina. Se vota enviando el nombre del participante al 9009 o escaneando el código QR.

Team Lali Espósito

En el caso del team Lali Espósito, Alan Lez y Jaime Muñoz tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. Alan brilló con "La grasa de las capitales", mientras que Jaime hizo una perfomance de "Naranja en Flor", con su padre tocando la guitarra. 

Quien resultó finalista fue Alan Lez, por lo que Jaime Muñoz resultó eliminado.

LE PUEDE INTERESAR

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

LE PUEDE INTERESAR

“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”

Team Luck Ra

Nicolás Behringer y Nathalie Aponte, del team Luck Ra, tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. Nathalie brillo con "Stone cold", pero antes Nicolás había hecho lo propio con "Is this love".

Quien resultó finalista fue Nicolás Behringer, por lo que Nathalie Aponte resultó eliminada.

Team Miranda!

En el team Miranda!, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellos en la gran final del certamen. "The edge of glory" fue el tema que le tocó a Eugenia; mientras que Emiliano dejó a atónitos a todos con “El Arriero”. 

Quien resultó finalista fue Eugenia Rodríguez, por lo que Emiliano Villagra resultó eliminado.

Team Soledad Pastorutti 

Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, del Team Soledad Pastorutti, tuvieron sus presentaciones, y la votación depositó a una de ellas en la gran final del certamen. A Milagros le tocó "Arrabal amargo", mientras que Violeta tuvo su performance con "The power of love".

La finalista fue Milagros Gerez Amud, por lo que Violeta Patricia Lemo resultó eliminada.

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado
Últimas noticias de Espectáculos

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

“La Máquina”: el papel que podría darle el Oscar a “La Roca”

De Tron a los Crawley, y de Oreiro a BTS, en otras novedades

¿Qué le pasa a Verónica Castro?: la aparición que desató versiones
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Deportes
Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
El último adiós a Miguel Angel Russo en La Bombonera: a qué hora comienza
Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo
Los técnicos que fallecieron en plena función
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta
Información General
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Más lluvias y descartan efectos severos por “La Niña”
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla