"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Luego de que circularan versiones preocupantes sobre su salud, Mónica Farro decidió salir a aclarar la situación en LAM en la manifestó: “La estoy pasando mal, pero estoy bien".

La vedette desmintió que haya estado internada y contó que, aunque atraviesa un cuadro delicado, se encuentra en su casa recuperándose.

“Me dieron por muerta e internada. Ayer estuve en la guardia porque no me sentía bien, pensé que tenía anemia y nunca pude recuperarme de la tos”, comenzó diciendo.

Farro relató que su cuadro comenzó en noviembre del año pasado, cuando le diagnosticaron anemia, y se complicó en mayo tras sufrir una bronquitis aguda. “Tuve una crisis de tos, me hicieron una placa y por suerte me salió bien. Me tengo que ocupar y tengo que ir al ginecólogo”, detalló.

La artista también explicó que su malestar se originó por una infección pulmonar a raíz de flemas, y que no tiene ninguna relación con las cirugías estéticas que se realizó en el pasado: “Esto no tiene nada que ver con ninguna operación. Con Lotocki solo me hice una transferencia de grasa y me hice todos los estudios correspondientes.”

Además, desmintió las versiones que la vinculaban a un cuadro grave por intervenciones médicas: “Hay mucha gente que me quiere ver mal. Fumo poco, es lo único malo que hago en mi vida. No me siento bien del todo, pero estoy bien”, aseguró.

Con tono sincero, Farro pidió respeto y comprensión por el difícil momento que atraviesa, y remarcó que su prioridad hoy es recuperar su salud completamente.