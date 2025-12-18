Lali le Espósito le respondió a un libertario que la criticó por usar productos importados "¡Recomiendooo!"

La cantante Lali Espósito salió al cruce en X luego de que una cuenta identificada como Mauridios Macri publicara un mensaje irónico en el que la acusaba de “incoherencia” por criticar al gobierno de Javier Milei mientras, según el posteo, utilizaba artículos importados.

El tuit original, difundido en las últimas horas y acompañado por una imagen de la artista dentro de un auto, la señalaba por “andar en un Audi, usar gorra importada y anteojos Ray-Ban”, en contraposición con su discurso crítico hacia la gestión libertaria.

Lejos de dejar pasar el comentario, Lali respondió de manera directa y con tono irónico: “Los anteojos son de mi propia línea. Industria argentina Hardem. ¡Recomiendooo! Están bárbaros”, escribió la cantante, aclarando que el accesorio cuestionado pertenece a una marca nacional de la que forma parte.

La contestación de la artista cosechó una fuerte adhesión por parte de sus seguidores, con decenas de miles de “me gusta” y retuits y volvió a instalar el debate sobre el rol de las figuras públicas en la discusión política, el consumo de productos nacionales y el uso de las redes sociales como escenario de confrontación simbólica.

El intercambio se da en un contexto en el que Lali se convirtió en blanco frecuente de críticas por sus opiniones sobre el rumbo económico y social del país, mientras que sus respuestas suelen viralizarse más allá del mundo del espectáculo.