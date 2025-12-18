Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Fútbol, amor y rivalidad

¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan

¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
18 de Diciembre de 2025 | 08:03

Ahora, tras algunos rumores de que el Galatasaray no le renovaría el contrato, parece que Mauro Icardi apuntaría al fútbol italiano.

Así, desde hace varias semanas, algunos medios turcos contaron que el Galatasaray no estaría contento con Mauro Icardi y no le renovarían el contrato.

El futbolista cortó con los rumores y dijo que tiene contrato hasta junio de 2026, pero si deja el club sería por decisión propia. Parece que su mánager está empezando a trabajar y a buscarle otro equipo en Europa.

Este miércoles 17 de diciembre, Elio Pino, el mánager de Mauro Icardi, subió una foto desde las instalaciones del Milan. Casualmente, es el rival histórico del Inter, club en el que él jugó por muchos años estando casado con Wanda Nara y supo ser una estrella. Sin embargo, se fue muy mal de ahí, lugar donde también conoció a Maxi López.

Recordemos que, Italia es uno de los países preferidos por La China Suárez. Sus paisajes, geografías y costumbres hacen a que la influencer tenga cierta debilidad por sus grandes ciudades, como por sus maravillosos pueblitos. 

Allí, La China se convierte en un punto clave para que Mauro Icardi regrese al fútbol italiano, pero esta vez vistiendo la camiseta del Milan, el histórico y clásico rival del Inter.       

Según señalaron en la tele, fue culpa de Wanda Nara que Mauro Icardi se viera obligado a dejar del Inter, a pesar de estar en un excelente momento. "Ella hizo declaraciones en la televisión italiana, el club le dio a él la oportunidad de desmentirla, pero él prefirió seguirle el camino a su esposa. Los dirigentes quedaron mal, decidieron quitarle la capitanía y no renovarle", contaron diferentes periodistas. 

Por último, Elio Pino, el representante de Icardi, habló sobre la historia que subió en el Milan. "A partir de diciembre, empezamos a escuchar ofertas de otros clubes. Uno de los que estaría interesado en Mauro es este. Hay sondeos del lado de España y hay una de Arabia", reveló el empresario. 

 

