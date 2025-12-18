Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
¡Atentos Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
En La Plata, el 2026 arranca con ajustes de alquileres: en enero, aumento de entre el 4% y 13%
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo este jueves en La Plata
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
Mañana cierra el plazo para inscribir los momos: lo que hay que saber
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, tras algunos rumores de que el Galatasaray no le renovaría el contrato, parece que Mauro Icardi apuntaría al fútbol italiano.
Así, desde hace varias semanas, algunos medios turcos contaron que el Galatasaray no estaría contento con Mauro Icardi y no le renovarían el contrato.
El futbolista cortó con los rumores y dijo que tiene contrato hasta junio de 2026, pero si deja el club sería por decisión propia. Parece que su mánager está empezando a trabajar y a buscarle otro equipo en Europa.
Este miércoles 17 de diciembre, Elio Pino, el mánager de Mauro Icardi, subió una foto desde las instalaciones del Milan. Casualmente, es el rival histórico del Inter, club en el que él jugó por muchos años estando casado con Wanda Nara y supo ser una estrella. Sin embargo, se fue muy mal de ahí, lugar donde también conoció a Maxi López.
Recordemos que, Italia es uno de los países preferidos por La China Suárez. Sus paisajes, geografías y costumbres hacen a que la influencer tenga cierta debilidad por sus grandes ciudades, como por sus maravillosos pueblitos.
Allí, La China se convierte en un punto clave para que Mauro Icardi regrese al fútbol italiano, pero esta vez vistiendo la camiseta del Milan, el histórico y clásico rival del Inter.
LE PUEDE INTERESAR
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Según señalaron en la tele, fue culpa de Wanda Nara que Mauro Icardi se viera obligado a dejar del Inter, a pesar de estar en un excelente momento. "Ella hizo declaraciones en la televisión italiana, el club le dio a él la oportunidad de desmentirla, pero él prefirió seguirle el camino a su esposa. Los dirigentes quedaron mal, decidieron quitarle la capitanía y no renovarle", contaron diferentes periodistas.
Por último, Elio Pino, el representante de Icardi, habló sobre la historia que subió en el Milan. "A partir de diciembre, empezamos a escuchar ofertas de otros clubes. Uno de los que estaría interesado en Mauro es este. Hay sondeos del lado de España y hay una de Arabia", reveló el empresario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí