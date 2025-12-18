Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales

La vida de Loly Antoniale en Miami es casi un misterio. La modelo vive en un hermetismo total porque, desde que abandonó Argentina, se alejó por completo de los medios de comunicación y apenas usa sus redes sociales.

Se supo que, en 2020, se casó con el mánager de Marc Anthony, Walter Mercuri. Ahora, se conoció la primera imagen en la que se lo ve claro.

Pero, Mariana Loly Antoniale siempre regresa a Argentina para pasar las fiestas con su familia, en Córdoba. Esta vez, Walter decidió acompañarla.

Así, en LAM, Ángel de Brito mostró la imagen de la modelo junto a su pareja y amigos. Mercuri posó sonriendo, con una gorra negra y un look bastante casual.

Recordemos que, en mayo de este 2025, Loly Antoniale también había visitado Córdoba, donde asistió algunos shows y evitó, de todas las formas posibles, las cámaras. Sin embargo, la captaron esperando en el aeropuerto, tratando de pasar desapercibida. En esa ocasión, la modelo estaba sin su marido.

Por otra parte, en redes sociales, Loly Antoniale no sube fotos a su perfil desde mayo de 2024. En un momento, despertó preocupación entre sus seguidores y ella decidió reaparecer a través de sus historias.