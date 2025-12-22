Pepi Staropoli fue una “maravilla” y liquidó a una leyenda del boxeo

el árbitro levanta el brazo de Laureano Staropoli como ganador de la pelea ante sergio martínez / IG

Laureano Staropoli se quedó con uno de los combates más importantes de la colorida velada de “Párense de Manos III”, al superar a Sergio “Maravilla” Martínez, una leyenda del deporte y en especial del boxeo argentino.

El combate, que fue parte del espectáculo que tuvo como escenario al Estadio “Tomás Adolfo Ducó” del Club Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios, se definió por puntos en decisión dividida a favor del peleador platense, que se desempeña dentro del ámbito de la MMA (Artes Marciales Mixtas).

También la pelea entre “Maravilla” Martínez y el “Pepi” Staropoli representó un duelo generacional entre los dos púgiles que se subieron al cuadrilátero, ya que ex campeón mundial de boxeo tiene 50 años y un luchador platense de artes marciales mixtas de 32, con una trayectoria internacional que abarca las principales empresas de dicho circuito.

En lo que representa a Laureano Staropoli se forjó a partir de la disciplina y la perseverancia. Nació en la ciudad de La Plata el 27 de febrero de 1993, A lo 8 años comenzó a practicar Taekwondo, pero con el paso de los años tuvo que combinar empleos modestos (bachero, repartidor, peón de albañil y repositor) con entrenamientos de alto rendimiento.

En el año 2015, Staropoli se incorporó como personal de la fuerza de la Policía Bonaerense, una decisión que no respondió a una vocación, sino a la necesidad de ahorrar para perfeccionarse en el exterior de nuestro país en MMA.

El ingreso a UFC representó un punto de inflexión en la carrera del “Pepi” Staropoli. Ahí estableció un récord de 9 victorias y 5 derrotas, consolidándose como pionero en una etapa de recambio del deporte a nivel nacional.

En 2021, ascendió de peso welter a peso mediano con el objetivo de optimizar su rendimiento, reflejando una búsqueda constante de superación. Sin embargo, el ciclo en la organización concluyó tras cuatro derrotas consecutivas en dos años desde 2019, una racha que lo llevó a considerar el retiro profesional.

El respaldo de su equipo técnico resultó determinante para relanzar su carrera en el circuito europeo. En abril de 2023, el luchador platense conquistó el cinturón interino de peso welter en Ares Fighting Championship (Ares FC) al imponerse por nocaut técnico al francés Mickael Lebout, en la mismísima ciudad de París.

Posteriormente, Staropoli se vinculó con la empresa estadounidense Professional Fighters League (PFL). Esto le permitió al Pepi debutar en el Madison Square Garden con el apoyo del cordobés Emiliano Sordi, otro participante de la Artes Marciales Mixtas.

Entre victorias y reveses, Staropoli logró una resonante victoria por nocaut técnico en el segundo asalto frente al peleador africano, más precisamente del país de Togo, Baba Boundjou Nadjombe, en septiembre de 2023 durante PFL Europe en París.

Después, el platense sumó dos derrotas. En el mes de abril de 2024 cayó por sumisión contra el ruso Murad Ramazanov. En el pesaje de dicha pelea, Staropoli llegó con 175,2 libras, 4,2 por encima del límite para el peso de la categoría Welter. Fue multado con el 20 por ciento de la bolsa y además se le impuso una sanción de deducción de puntos en la clasificación. En este caso, el argentino perdió la pelea por sumisión en el primer asalto; mientras que en diciembre perdió por decisión unánime frente al ruso nacionalizado francés Abdoul Abdouraguimov, en territorio galo.

El registro profesional de Staropoli asciende a 13 victorias y 7 derrotas, según datos de Tapology, un sitio especializado en estadísticas de MMA.

La celebración del Staropoli, que tuvo Martín Giralda en su rincón como uno de los principales asistentes, fue por partida doble, ya que además del triunfo sobre “Maravilla” Martínez, que contó con el particular relato del reconocido periodista de boxeo Walter Nelson, debido a que “Pepi” es un ferviente simpatizante de Estudiantes, que consiguió en la ciudad de San Nicolás, el Trofeo de Campeones al derrotar a Platense; mientras que cerca de su esquina del ring siguió las alternativas de la pelea, el exarquero albirrojo Mariano Andújar,

