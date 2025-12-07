“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex

El clásico programa "La Noche de Mirtha" vivió un momento de tensión cómplice cuando Mirtha Legrand indagó en la vida personal de Guillermina Valdés y lanzó una frase impensada que desató las risas en la mesa y en el público.

Fiel a su estilo inquisitivo, en un momento tranquilo de la cena, Mirtha no dudó en consultarle sobre Marcelo Tinelli: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”, le preguntó.

Valdés, con calma, corrigió: "No estuvimos casados, pero estuvimos casi diez años juntos". Ante la insistencia de la conductora, Valdés sumó detalles sobre su familia: “Tengo cuatro hijos: tres con Sebas (Ortega) y uno con Marcelo”.

Fue entonces cuando la Chiqui Legrand remató el intercambio con su característica honestidad: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.

El peculiar momento marcado por la complejidad de los vínculos sentimentales de la actriz, puso el broche de oro a la mesa del sábado.