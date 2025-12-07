Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex

La conductora indagó sobre Tinelli y Sebastián Ortega. Valdés detalló que tiene hijos con ambos, lo que provocó la frase impensada de la Chiqui

“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
7 de Diciembre de 2025 | 10:16

Escuchar esta nota

El clásico programa "La Noche de Mirtha" vivió un momento de tensión cómplice cuando Mirtha Legrand indagó en la vida personal de Guillermina Valdés y lanzó una frase impensada que desató las risas en la mesa y en el público.

Fiel a su estilo inquisitivo, en un momento tranquilo de la cena, Mirtha no dudó en consultarle sobre Marcelo Tinelli: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”, le preguntó.

Valdés, con calma, corrigió: "No estuvimos casados, pero estuvimos casi diez años juntos". Ante la insistencia de la conductora, Valdés sumó detalles sobre su familia: “Tengo cuatro hijos: tres con Sebas (Ortega) y uno con Marcelo”.

Fue entonces cuando la Chiqui Legrand remató el intercambio con su característica honestidad: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.

El peculiar momento marcado por la complejidad de los vínculos sentimentales de la actriz, puso el broche de oro a la mesa del sábado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Murió un funcionario bonaerense tras un choque

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense
Últimas noticias de Espectáculos

Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija

Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"

¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”

Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Policiales
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos 
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Deportes
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
¡Habemus campeón en La Plata! Agustín Canapino se coronó en el Turismo Carretera
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
La Ciudad
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
VIDEO. El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla