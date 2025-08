Brenda Asnicar sorprendió al opinar sobre sus reemplazos en “Patito Feo”: “Laura y yo merecemos respeto”

Brenda Asnicar tuvo una inesperada reacción en su programa de streaming cuando trascendió la noticia sobre la vuelta de "Patito Feo", solamente en versión teatral y con otras protagonistas.

"Estoy muy bien, muy feliz en el streaming 'Había que decirlo'. Laurita y yo decidimos dar un pasito al costado esta vez porque estamos con nuestras propias carreras, lanzando nuestra música. Aunque amamos eso y siempre quedará en el recuerdo, siempre seremos Patito y Antonella, me da felicidad que lo puedan seguir experimentando, es una generación que tiene que darse a conocer", aseguró Brenda.

"Me parece un lindo proyecto y que lo sigan adelante, fue mi decisión no estar. Me reuní con la producción y estoy en otra búsqueda artística, no me mueve la aguja el dinero", agregó. Asnicar pidió que la respeten por su decisión: "Soy una persona normal, que merece ser respetada. No quise participar de esta era de Patito. Laurita y yo merecemos respeto".

Juli Poggio, la nueva Antonella

En “Había que decirlo”, streaming de El Trece en el cual participa, dijo: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo. Y agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.

Sobre Julieta Poggio, que interpretará a su personaje, opinó: "La veo muy talentosa a Juli Poggio. Todas somos Antonella un poquito, es un poder que tenemos dentro, todas somos divinas. Estaba en la producción del proyecto y decidí hacerme a un costado, decidí rearmar y reestructurar mi carrera".

La actriz dejó sus diferencias atrás y le deseó lo mejor a la futura obra: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y merece ser bien recibido”. Finalmente, cerró con una polémica frase: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.