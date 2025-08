Sergio Lapegüe habló de su salud tras abandonar abruptamente el programa: “Vino una ambulancia”

Sergio Lapegüe comenzó su programa "Lape Club Social" hablando sobre su estado de salud, luego de que abandonara el ciclo para ser atendido de urgencia.

"Me agarra, me desmayo. Empiezo a sentirme mal cuando hablan de Boca", bromeó el conductor y luego contó qué fue lo que le ocurrió: "Me agarró como una especie de bajón de presión, rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos, después vino la ambulancia y me llevaron al hospital, que está bien porque uno se tiene que hacer los controles y cuidarse".

"Así que estoy bien, gracias a la gente de América y a todos los mensajes de ustedes, menos a uno que dice que yo me había muerto: los muertos que vos matas, gozan de buena salud", dijo el periodista.

Fue su mujer, Bochi, quien criticó en redes sociales a un usuario por haber dado por muerto a Sergio Lapegüe: "Si pueden denunciar esta cuenta de Tik Tok, cuánta maldad".

"Sergio hoy se mareó al aire en el programa, no venía bien. Lo atendieron en América y después Micaela lo llevó al Finochietto donde le hicieron estudios. Está mejor en casa. Mañana en el programa contará mejor los detalles pero lo más importante es que está bien. Gracias por sus mensajes de preocupación y, a la maldad, bendiciones", explicó la mujer del conductor.