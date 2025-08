"Tiene que haber gente presa": familiares de víctimas del fentanilo mortal piden que se investigue "a fondo"

La tragedia del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma sigue provocando una gran conmoción al conocerse las historias. A cuatro meses de la orden de retiro de la droga, y con decenas de muertes bajo la lupa, el caso de Leonel Ayala es uno de los ocurridos en el Hospital Italiano de La Plata y pone en evidencia el dramático impacto de esta crisis sanitaria. Alejandro Ayala, hermano de Leonel, lamentó: "De un día para el otro comienza a descompensarse, no sabíamos por qué".

Leonel Ayala fue intervenido en el Hospital Italiano el 4 de abril por una complicación post-endoscopia, lo que derivó en su internación en terapia intensiva. Aunque había ingresado por pancreatitis el 15 de marzo, su estado era estable. "Estaba perfecto. De un día para el otro comienza a descompensarse, no sabíamos por qué…", relató Alejandro, destacando la inexplicable y repentina caída en la salud de su hermano.

Según explicó, el deterioro fue vertiginoso: fiebre alta, problemas respiratorios y una infección intratable. Alejandro, explicó los últimos y confusos días de su hermano: "Hasta el 8 de abril estaba excelente, ya lo iban a pasar a terapia intermedia, era cuestión de horas para pasarlo de sala. Pero en ese momento empezó a empeorar y no pudo salir de ese pozo". Finalmente, Leonel falleció en pocos días.

Según pudo conocerse varios días después, el deterioro fue producido por la administración de fentanilo de la marca HLB Farma, lote 31.202, una partida identificada por la ANMAT como contaminada con bacterias como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii.

Lo más alarmante, según explicó Alejandro, es que esta información no fue proporcionada voluntariamente por el nosocomio. "El Hospital Italiano no nos dijo el día que le dieron el fentanilo contaminado, pero sí lo tuvo que admitir, que a Leo le dieron de ese lote, eso está claro", explicó el hermano, señalando que el conocimiento llegó solo después de la insistencia de la abogada de la familia. Este lote, a pesar de haber tenido su retiro ordenado el 4 de enero, fue comprado por el Hospital Italiano el 4 de marzo.

La familia Ayala, al igual que otras víctimas, se encontró con lo que perciben como un muro de silencio institucional. En ese sentido, Alejandro acusó con frustración: "Fuimos a hablar al hospital para pedir respuestas y nos omitieron, encubrieron información". Aunque la familia no realizó una autopsia a Leonel, Alejandro es contundente en sus convicciones: "Consultamos con varios peritos y nos dijeron que la relación causal no tiene discusión. Lo que sí es discutible es quiénes son los culpables y quiénes los responsables. Los culpables son los del laboratorio. Por eso nosotros denunciamos, acá ya tiene que haber gente presa".

Alejandro Ayala también lamenta la falta de comunicación oficial hacia las familias afectadas: "Nadie llamó y dijo: ‘su familiar está siendo investigado en una causa federal’. No. Son 300 instituciones que no anunciaron a las familias de los lotes", sostuvo. Esta omisión ha generado un ambiente de temor y desinformación. "Las familias tienen miedo, tienen mucho dolor por lo que pasó. Todavía no se asume que podría llegar a ser este tema. Tenemos muy pocas personas que saben y conocen del tema, que se animan a hablar", señaló Alejandro, resaltando la vulnerabilidad de quienes han sido afectados.

Klebsiella pneumoniae: la superbacteria multirresistente vinculada a lotes de fentanilo contaminado

La Klebsiella pneumoniae, conocida como "superbacteria" por su preocupante resistencia a los antibióticos, se ha convertido en una alarma nacional tras ser identificada en muestras de fentanilo contaminado del producto HLB Pharma. Este producto ha causado la muerte de 74 pacientes y mantiene a otros hospitalizados en diversos centros de salud del país. Un bebé de 3 meses se encuentra entre las víctimas en estado delicado, internado en terapia intensiva.

Klebsiella pneumoniae es una bacteria gramnegativa que, naturalmente, reside en el tracto gastrointestinal humano, donde cumple funciones beneficiosas como parte de la flora intestinal. Sin embargo, su peligrosidad emerge cuando abandona el intestino y accede a otras áreas del cuerpo, pudiendo provocar infecciones graves como neumonía, sepsis, infecciones en vías urinarias o en heridas. El infectólogo Hugo Pizzi explicó que el patógeno puede agredir cualquier órgano, desde pulmones, vejiga y riñones hasta causar meningitis o miocarditis, y sus cuadros suelen ser graves.

Lo que la convierte en una de las bacterias "más peligrosas" es su creciente resistencia a los antibióticos, una capacidad que se ha vuelto más agresiva en ambientes hospitalarios debido al uso frecuente de fármacos. Combatirla es "muy difícil" y a menudo requiere una combinación de dos o hasta tres antibióticos, incluso de amplio espectro, cuya eficacia se ve mermada por el uso inadecuado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado a esta bacteria como de "máxima prioridad" para el desarrollo de nuevos antibióticos, dado su impacto en la salud pública.

Las cepas identificadas en el fentanilo contaminado, específicamente Klebsiella pneumoniae y Klebsiella variicola, presentan un tipo de resistencia conocido como NDM-5, una carbapenemasa que vuelve ineficaces a la mayoría de los antibióticos, incluyendo los de última línea como los carbapenémicos. Esta resistencia se debe a mecanismos como las metalo-beta-lactamasas (MBL) que destruyen los fármacos. De hecho, en 2023, el 80% de las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos en Estados Unidos fueron causadas por Klebsiella pneumoniae.

El estudio microbiológico realizado por el Instituto Malbrán identificó en las muestras del fentanilo y de pacientes no solo Klebsiella pneumoniae (un clon metalobetalactamasa - MBL, secuenciotipo 307) y Klebsiella variicola (productora de MBL NDM-5 y BLEE CTXM-15, secuenciotipo 971), sino también Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. La presencia de Ralstonia pickettii es preocupante, ya que es un bacilo ambiental conocido por su capacidad para contaminar entornos estériles como quirófanos o sistemas de infusión, pudiendo generar infecciones intrahospitalarias, especialmente al contaminar soluciones intravenosas.