Leonardo Suárez firmó contrato con Estudiantes

Leonardo Suárez estampó su firma hasta diciembre de este año (con opción de compra), y se convirtió en nuevo jugador de Estudiantes. Según las fuentes a las que pudo acceder este medio, el volante se sumaría hoy a las prácticas en el predio de City Bell, junto al plantel albirrojo.

En este sentido, el futbolista de 29 años, con último paso en el Pumas de México, llega para ser el tercer refuerzo del Pincha en el actual mercado de pases, y ser una variante tras la inminente salida de Tiago Palacios al CSKA Moscú.

Por su parte, la Horda Dorada fue el primero en anunciar que el volante ofensivo no continuará en el equipo de la capital azteca, en donde mediante un posteo publicaron: “Leo, gracias por el trabajo que entregaste en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo proyecto”. Cabe mencionar, que el futbolista estuvo ayer en City Bell, donde firmó su contrato por 6 meses con el Pincha, pero no pudo sumarse a las prácticas por el fallecimiento de familiar muy cercano. Es por eso, que de no mediar inconvenientes, hoy tendría su primera práctica.

Leonardo Suárez debutó en Boca en 2014, en donde apenas disputó un partido. Por tal motivo, en 2015 se marchó a Europa, en donde tuvo un paso sin pena ni gloria en equipos como Villareal, Mallorca y Valladolid. Ya en 2020 y en busca de más minutos partió hacia México, primero en el América, luego Santos Laguna en donde logró afianzarse, con 23 partidos en dos temporadas.

Desde el año pasado, el oriundo de San Martín se encuentra en Pumas donde tuvo un buen debut, pero la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda que sufrió en el pasado septiembre lo dejó a fuera por varios meses, lo que hizo que perdiera consideración en el primer equipo.