Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento 

ESPACIO PATROCINADO

ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento 
22 de Abril de 2026 | 17:48

Escuchar esta nota

 

Del 21 al 27 de abril, la cadena de retail ofrece a sus clientes una alternativa de compra exclusiva con más de 20.000 artículos en oferta en categorías de electrodomésticos, tecnología, bazar, indumentaria y almacén, entre otras, y con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

Buenos Aires, 21 de abril de 2026- Apostando a ofrecer una experiencia de compra diferencial a sus clientes, ChangoMâs, el supermercado argentino que esta en todo el país, presenta “Super Chango Fest”, un evento exclusivo con más de 20.000 productos en oferta, con descuentos de hasta el 80%, alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 21 al 27 de abril, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, alimentos y bebidas y artículos para el cuidado personal. Algunas de las ofertas destacadas son:

Electro y tecnología

    • Descuento de hasta 20% o 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas. 

    • Financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV y notebooks.

    • Oportunidad de 40% de descuento en toda la categoría de ventilación y 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro de cocina, hogar y cuidado personal. Además, en freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.

Hogar y decoración

    • Descuento del 80% en productos de decoración de mesa y cortinas roller.

    • Descuento del 60% en artículos de cocción seleccionados (70% exclusivo para clientes MâsClub).

    • Descuentos del 60% y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de exterior, camas elásticas, juegos de aire libre, metegoles, mesas de ping pong, skates, rollers y monopatines.

    • Oportunidad de 30% de descuento en la compra de alfombras de baño, espejos y canastos (no incluyen de plástico). Además, 4 cuotas sin interés en tablas de planchar y tenders.

    • Oportunidad de 70% de descuento en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.

Automotor

    • Descuento del 35% y 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, limpieza, escobillas, fundas individuales y portabicicletas seleccionadas. También en artículos seleccionados para la seguridad del auto y tazas.

ChangoMâs invita a sus clientes a disfrutar de una experiencia de compra única con miles de descuentos, ofertas y financiación para aprovechar en todas sucursales del país y a través de MâsOnline.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones confirmadas, hora y TV

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla