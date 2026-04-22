ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento 

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Del 21 al 27 de abril, la cadena de retail ofrece a sus clientes una alternativa de compra exclusiva con más de 20.000 artículos en oferta en categorías de electrodomésticos, tecnología, bazar, indumentaria y almacén, entre otras, y con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.
Buenos Aires, 21 de abril de 2026- Apostando a ofrecer una experiencia de compra diferencial a sus clientes, ChangoMâs, el supermercado argentino que esta en todo el país, presenta “Super Chango Fest”, un evento exclusivo con más de 20.000 productos en oferta, con descuentos de hasta el 80%, alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.
Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 21 al 27 de abril, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, alimentos y bebidas y artículos para el cuidado personal. Algunas de las ofertas destacadas son:
Electro y tecnología
• Descuento de hasta 20% o 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas.
• Financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV y notebooks.
• Oportunidad de 40% de descuento en toda la categoría de ventilación y 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro de cocina, hogar y cuidado personal. Además, en freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.
Hogar y decoración
• Descuento del 80% en productos de decoración de mesa y cortinas roller.
• Descuento del 60% en artículos de cocción seleccionados (70% exclusivo para clientes MâsClub).
• Descuentos del 60% y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de exterior, camas elásticas, juegos de aire libre, metegoles, mesas de ping pong, skates, rollers y monopatines.
• Oportunidad de 30% de descuento en la compra de alfombras de baño, espejos y canastos (no incluyen de plástico). Además, 4 cuotas sin interés en tablas de planchar y tenders.
• Oportunidad de 70% de descuento en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.
Automotor
• Descuento del 35% y 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, limpieza, escobillas, fundas individuales y portabicicletas seleccionadas. También en artículos seleccionados para la seguridad del auto y tazas.
ChangoMâs invita a sus clientes a disfrutar de una experiencia de compra única con miles de descuentos, ofertas y financiación para aprovechar en todas sucursales del país y a través de MâsOnline.
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