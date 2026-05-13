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La Ciudad |Mañana se entrega la tarjeta

2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo

2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo

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13 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Mañana, con la edición impresa de EL DIA, se entrega la nueva tarjeta para jugar con el Cartonazo, que tendrá un pozo de $2.000.000.

La ronda que cerró ayer quedó vacante y se suma a la próxima, lo que conforma un nuevo pozo millonario para los lectores que se suman semana tras semana en este juego.

Participar es sencillo. Con la tarjeta que se entrega mañana con la edición impresa, los lectores empiezan a cotejar los números que se publican desde el viernes en la edición de papel y en eldia.com.

El cartón tiene 15 números, del 00 al 89, y en cada edición de EL DIA, entre el viernes y el martes próximo se publican 10 números que hay que comparar con la tarjeta que tiene el lector.

Si al llegar el martes próximo los lectores tienen las 15 coincidencias se transforman en ganadores del juego.

En caso de que haya más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.

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Los ganadores deben acreditar tal condición llamando al 412-0101 y presentándose en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815. Numerosos lectores ganaron premios millonarios, que destinaron a distintos objetivos: viajes, arreglar la casa o pagar deudas, entre otras opciones.

 

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