Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

La Ciudad

Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este martes 19 de mayo en el diario EL DIA

Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este martes 19 de mayo en el diario EL DIA
19 de Mayo de 2026 | 06:59

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo de $2.000.000 se define hoy con la última entrega de la tanda de números para cotejar y ganar. Cabe recordar que la ronda que cerró el martes pasado quedó vacante por lo que se conformó un nuevo pozo millonario para los lectores que se suman semana tras semana en este juego.

Esta es la tanda publicada este martes 19 de mayo:

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Dolor” en el bolsillo de los platenses por el impacto de la suba para viajar en tren y micro

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la falta de vacunas antigripales en los centros de salud y las farmacias de La Plata

Participar es sencillo. Con la tarjeta que se entrega hoy con la edición impresa, los lectores empiezan a cotejar los números que se publican desde el viernes en la edición de papel y en eldia.com.

El cartón tiene 15 números, del 00 al 89, y en cada edición de EL DIA, entre el viernes y el martes próximo se publican 10 números que hay que comparar con la tarjeta que tiene el lector.

Si al llegar el martes próximo los lectores tienen las 15 coincidencias se transforman en ganadores del juego.

En caso de que haya más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.

Los ganadores deben acreditar tal condición llamando al 412-0101 y presentándose en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815. Numerosos lectores ganaron premios millonarios, que destinaron a distintos objetivos: viajes, arreglar la casa o pagar deudas, entre otras opciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

VIDEO. Así llegó Estudiantes a Río: sin Funes Mori, con Pierani y el 11 inicial casi confirmado para Flamengo

Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia

El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Machado culpable: podría complicar a Espert

Ya rigen cambios en dos ramales de la línea 273: a qué vecinos afecta y cómo es el nuevo recorrido

El fútbol infantil, de nuevo herido por la violencia
Últimas noticias de La Ciudad

Otra mañana polar y sol a pleno este martes en La Plata

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días

VIDEO. “Dolor” en el bolsillo de los platenses por el impacto de la suba para viajar en tren y micro

Sigue la falta de vacunas antigripales en los centros de salud y las farmacias de La Plata
Deportes
Medina: “Iremos por los Octavos”
Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA
EN FOTOS | Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco
Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia
Noche copera para Boca, que va por una vida más ante Cruzeiro: formaciones, hora y TV
Policiales
Horror y misterio: siguen la ruta del cuerpo que apareció en la CEAMSE de Ensenada
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario
Estupor en Chascomús por la muerte de un chico
Qué se sabe del trágico accidente dentro de un corralón en Berisso
Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país
Espectáculos
Emotivo discurso de Wanda tras ganar el Martín Fierro como Mejor Conductora: "Soy una mujer con Leucemia"
Martín Fierro 2026 | El Oro para Guido Kaczka y Wanda Nara coronada heredera: uno por uno, los ganadores
La Alfombra Roja de los Martín Fierro 2026: los looks de los famosos
Después de las especulaciones, finalmente la Chiqui se hizo presente
Pamela David se infiltró en el Hilton antes de la ceremonia y la echaron
Información General
Lazos familiares: Argentina se halla en el podio mundial
La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años
Los números de la suerte del martes 19 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla