Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este martes 19 de mayo en el diario EL DIA

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El Súper Cartonazo de $2.000.000 se define hoy con la última entrega de la tanda de números para cotejar y ganar. Cabe recordar que la ronda que cerró el martes pasado quedó vacante por lo que se conformó un nuevo pozo millonario para los lectores que se suman semana tras semana en este juego.
Esta es la tanda publicada este martes 19 de mayo:
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Participar es sencillo. Con la tarjeta que se entrega hoy con la edición impresa, los lectores empiezan a cotejar los números que se publican desde el viernes en la edición de papel y en eldia.com.
El cartón tiene 15 números, del 00 al 89, y en cada edición de EL DIA, entre el viernes y el martes próximo se publican 10 números que hay que comparar con la tarjeta que tiene el lector.
Si al llegar el martes próximo los lectores tienen las 15 coincidencias se transforman en ganadores del juego.
En caso de que haya más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.
Los ganadores deben acreditar tal condición llamando al 412-0101 y presentándose en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815. Numerosos lectores ganaron premios millonarios, que destinaron a distintos objetivos: viajes, arreglar la casa o pagar deudas, entre otras opciones.
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