Accidente en 32 y 14: un chofer de Uber y un motociclista heridos

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en La Plata dejó como saldo dos personas heridas, que debieron ser trasladadas al hospital para recibir atención médica.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en la intersección de las calles 14 y 532, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Honda Titan de color rojo y una camioneta Renault Duster marrón.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un joven de 20 años que trabajaría como chofer de una aplicación de viajes, sufrió una posible fractura en uno de sus miembros inferiores y fue trasladado al Hospital Gutiérrez.

En tanto, una adolescente de 16 años que viajaba como acompañante en el rodado menor también fue derivada al mismo centro de salud, aquejada por dolores en la zona de la cintura.

En el lugar trabajó personal policial tras un llamado al 911 y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y quedó a cargo de la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Plata.