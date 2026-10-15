Loteos ilegales en La Plata: una acusada se presentó por sorpresa en Tribunales y declara

La causa por los presuntos loteos ilegales en La Plata sumó un nuevo capítulo con un giro en la estrategia judicial de Nadia Antonella Lima, una de las cuatro personas procesadas en el expediente. La acusada solicitó declarar ante el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, y buscará aportar información sobre su relación con el Grupo Delsud y el funcionamiento de los emprendimientos inmobiliarios bajo investigación.

La presentación se produjo luego de un cambio en su defensa, que ahora está a cargo de los abogados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes. Según fuentes que accedió EL DÍA, Lima estaría dispuesta a contar su versión de los hechos y sostendría que también fue víctima de las operaciones investigadas.

Su declaración podría abrir una nueva instancia en una causa que tiene en la mira la comercialización de terrenos ofrecidos como desarrollos urbanísticos, pese a que no contarían con las condiciones legales necesarias para su subdivisión y escrituración individual.

Sin embargo, el contenido de sus dichos todavía deberá ser contrastado con documentación, testimonios y otros elementos incorporados al expediente. Por el momento, su decisión de declarar no implica que haya sido reconocida formalmente como imputada colaboradora ni modifica por sí misma su situación procesal.

Una causa con cuatro procesados

La investigación está a cargo del fiscal Juan Menucci y tiene como principales imputados a Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Delsud; su exesposa, Eugenia Martínez; Nadia Antonella Lima; y Milena del Sol Dell’Aqua.

Según la acusación, los involucrados habrían participado, con distintos grados de responsabilidad, en presuntas estafas vinculadas con la venta de terrenos en emprendimientos como Sophenia y Garden, en la periferia de La Plata.

Vila Basualdo y Martínez están señalados por diez presuntos hechos de estafa, mientras que a Lima se le atribuye participación en ocho episodios. Dell’Aqua, en tanto, fue imputada como presunta partícipe necesaria en seis hechos. A Martínez también se le atribuye el supuesto uso de documentación pública falsa.

Los tres primeros mencionados permanecen detenidos, luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazara sus pedidos de excarcelación. Dell’Aqua, por su parte, recuperó la libertad, aunque continúa sometida al proceso judicial.

Terrenos sin autorización y compradores afectados

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los terrenos se ofrecían como lotes individuales para construir viviendas, aunque en realidad las operaciones involucraban partes indivisas de predios rurales o de reserva hortícola que no contaban con las aprobaciones urbanísticas necesarias.

De acuerdo con la investigación, a los compradores se les habrían presentado proyectos con calles internas, servicios, infraestructura y la posibilidad de obtener escrituras individuales. Las operaciones incluían anticipos, cuotas de financiación y pagos adicionales por trabajos y conexiones.

La principal consecuencia para los compradores, según la acusación, habría sido la imposibilidad de regularizar la titularidad individual de los terrenos y garantizar las condiciones prometidas al momento de concretar las operaciones.

El expediente también contempla presuntas irregularidades documentales relacionadas con trámites administrativos ante la Municipalidad de La Plata.

Qué puede cambiar con la declaración

La decisión de Lima de presentarse ante la Fiscalía podría aportar nuevos elementos para reconstruir cómo se comercializaban los terrenos, quiénes intervenían en las operaciones y cuál habría sido el rol de cada uno de los involucrados.

De todos modos, la investigación deberá determinar si la información que aporte encuentra respaldo en pruebas independientes y si permite avanzar sobre otras responsabilidades.

La causa continúa en etapa de investigación judicial, con cuatro personas procesadas y una serie de operaciones inmobiliarias bajo análisis. La eventual declaración de Lima aparece ahora como uno de los próximos movimientos relevantes de un expediente que mantiene la atención sobre los loteos cuestionados en la Región.