La euforia del triunfo de Bolsonaro impacta en Argentina: activos en alza y dólar estable

El dólar oficial abrió estable en las primeras operaciones de este lunes y los activos argentinos operan en alza tras la elección favorable a Flavio Bolsonaro en Brasil y un nuevo apoyo del secretario de los Estados Unidos, Scott Bessent. La cotización del dólar en el Banco Nación se inició en $ 1.490 para la compra y $ 1.540 para la venta. En tanto, el dólar mayorista cae a $ 1.507 y $ 1.516, para ambas puntas. A su vez, el dólar a fin de mes se opera en $ 1.538, a fin de noviembre a $ 1.566, y al cierre de diciembre a $ 1.596, con una disminución de $ 5 en toda la línea.

Por su parte, en la apertura de las operaciones en la plaza accionaria, el panel MERVAL avanza 2,5% empujó, por los papeles de Banco Macro (4,4%), Central Puerto (4,3%) y BBVA (4%), entre otras. La misma tendencia se observa en los ADRs que operan en Nueva York, en este caso traccionadas por Mercado Libre (6,8%), BBVA (5,5%), Banco Macro (5,1%) y Telecom (4,8%), entre otras.

Los bonos de la deuda pública también muestran una sostenida tendencia ascendente, liderado por el AL35 que sube 1,6%. De esta forma, el riesgo país se ubica en 633 puntos básicos, con una baja de 33 unidades con relación al último cierre.

Brasil y el apoyo de Bessent

Este escenario se produce luego de la elección favorable a Flavio Bolsonaro en Brasil y a las palabras de Bessent, quien reiteró el apoyo al país. El funcionario estadounidense aseguró que en caso de ser necesario volvería a ayudar financieramente a la Argentina, tal como sucedió en 2025.

Si bien el escenario político en Estados Unidos puede cambiar luego de las elecciones de noviembre, la sola mención de la posibilidad de mantener el respaldo resulta suficiente para, al menos, momentáneamente, quitarle presión vendedora a los activos argentinos.

El EWZ brasilero avanza más de 10% en el pre-market y los futuros del real brasileño avanzan 4,5%. La apreciación del real favorece a la economía argentina porque hace más competitiva las exportaciones nacionales hacia ese país. Cerca del 30% de los despachos externos de la Argentina tiene como destino a su principal socio comercial. No obstante, se espera que el tránsito hacia la segunda vuelta ofrezca oscilaciones de acuerdo a lo que vayan indicando las encuestas.