A los hinchas de Estudiantes les hicieron la vida imposible en Santiago: videos de los sufrimientos

Los videos que se difundieron desde el sábado hasta las últimas horas confirman lo que muchos sufrieron en Santiago del Estero: a los hinchas de Estudiantes que fueron a ver la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central les hicieron la vida imposible. Demoras, incidentes y episodios de violencia con la Policía, tanto en la previa como en la salida del estadio Madre de Ciudades, empañaron otra vez la fiesta del fútbol. Y muchos hablan de la diferencia del trato con la parcialidad rosarina, que no debió padecer nada de todo esto.

Es por eso que los simpatizantes albirrojos denunciaron hasta el hartazgo el nuevo episodio de represión policial cuando se retiraban del estadio y muchas de esas imágenes quedaron grabadas por los teléfonos celulares que dieron cuenta de la brutal agresión sufrida por los agentes santiagueños.

Tal como informó EL DIA, luego de haberse consumado la victoria Canalla por 3-1 que terminó en escándalo dentro del campo del juego por las polémicas arbitrales, los hinchas comenzaron a dirigirse hacia los micros que los trasladarían de regreso a La Plata. En ese momento, según distintos testimonios registrados en el lugar, efectivos policiales utilizaron gas pimienta y balas de goma mientras los simpatizantes intentaban subir a los colectivos.

En medio del operativo a uno de los hinchas se le escuchó decir: "La gente subiendo a los micros y la policía pasó y tiró gas pimienta". También se hicieron denuncias por disparos de balas de goma: "Hay balazos de goma", señaló otro simpatizante.

El episodio de la salida se sumó a una previa complicada para los hinchas albirrojos. La caravana de unos 35 micros que había partido desde La Plata sufrió reiterados controles policiales durante el tramo final del viaje hacia el estadio. Las demoras se produjeron en medio de altas temperaturas y provocaron malestar entre los simpatizantes. Fue así que también se generaron inconvenientes en los accesos. Muchos pudieron hacerlo con el partido comenzado y algunos lo hicieron durante el entretiempo, luego de permanecer demorados en las inmediaciones del reducto de Santiago, tierra del dirigente de la AFA Pablo Toviggino, ladero de Chiqui Tapia y enfrentado con el presidente del Pincha Juan Sebastián Verón.

Como si fuera poco, a unos 30 minutos del comienzo de la final, además, personal de Infantería y efectivos policiales con caballos avanzaron sobre un grupo de hinchas de Estudiantes que se encontraba en el exterior del estadio, que intentaban ingresar. En ese momento se produjeron corridas y tensión, pese a que hasta entonces el clima en la zona había sido mayormente tranquilo y había familias con chicos entre los simpatizantes.

Con el partido ya terminado y la derrota consumada, los hinchas volvieron a denunciar un episodio con la Policía durante la retirada. El periodista de TN, Sebastián Domenech, confeso hincha albirrojo, relató el padecimiento en primera persona e incluso denunció que fue golpeado por policías, además de sufrir los efecto del gas pimienta y los gases lacrimógenos.

Fue así que lo que debió ser una fiesta, más allá del resultado, terminó siendo una pesadilla para los hinchas de Estudiantes que viajaron a Santiago del Estero a seguir al equipo de sus amores, Y otra vez debieron atravesar dificultades para llegar al estadio y padecer la represión policial. "Esto ya es a propósito", "la tienen contra nosotros", "estamos pagando caro enfrentarnos a la AFA", fueron sólo algunas de las frases que se escucharon decir una y otra vez entre los pinchas.