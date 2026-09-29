Sanciones a jugadores de Estudiantes y a Juan Sebastián Verón: cuándo se conocen, el vacío legal y el antecedente Boca-Racing

La victoria de Rosario Central sobre Estudiantes en el duelo por la Supercopa Internacional dio paso a un tenso desenlace que se extendió fuera del campo de juego. Los disturbios en las cercanías del vestuario y el cruce directo de Juan Sebastián Verón hacia el árbitro Darío Herrera encendieron las alarmas en la conducción de Claudio Tapia, quien entregó las medallas al equipo campeón y a la terna arbitral pero omitió colocárselas a los integrantes del Pincha.

A pesar del escándalo, el plantel albirrojo contará con la totalidad de sus jugadores para medirse este jueves frente a Platense en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina en Florencio Varela. Esta disponibilidad responde a que el juez Herrera todavía no presentó su informe oficial del encuentro (siempre se toma su tiempo para hacerlo) y a que el cuerpo colegiado se reunirá recién ese mismo día. Sin embargo, no existe certeza de que los futbolistas involucrados puedan estar presentes el lunes 5 de octubre, cuando el León reciba a Gimnasia de Mendoza en UNO.

El vacío reglamentario de los torneos a partido único

El cuerpo disciplinario presidido por Fernando Mitjans —junto a los miembros Sergio Fernández, Jorge Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo y Matías García— analiza cómo resolver el vacío normativo de este formato. Los textos reglamentarios habituales de la AFA no contemplan mecanismos precisos para ejecutar sanciones en certámenes que consisten en un cruce único.

El reglamento específico de la Supercopa Internacional dispone que los futbolistas o miembros del cuerpo técnico con suspensiones por partidos pendientes de otros torneos pueden competir en la final, al tiempo que las fechas impuestas en este certamen deben purgarse en sus futuras ediciones. Por sus características, la normativa estipula que los infractores sancionados con penas por tiempo determinado quedan inhabilitados para cualquier competencia hasta cumplir la totalidad del plazo.

Dado que la Supercopa Internacional se organiza una sola vez al año y las sanciones caducan al cabo de doce meses, limitar el castigo únicamente a esta copa dejaría a los futbolistas en un limbo sin cumplimiento efectivo. Debido a esto, la dirigencia de AFA estudia trasladar la aplicación de las fechas de inhabilitación hacia el Torneo Clausura de la Liga Profesional o la Copa Argentina.

El antecedente de Racing y Boca que sienta precedente

Existe un antecedente directo registrado en enero de 2023 durante el Trofeo de Campeones disputado entre Racing y Boca. En aquella definición, que finalizó con victoria por 2 a 1 para el equipo de Avellaneda y ocho tarjetas rojas exhibidas, el Tribunal de Disciplina dispuso que los castigos por expulsión debían purgarse en la Liga Profesional.

Bajo esa resolución, Darío Benedetto debió cumplir cuatro fechas en el certamen local, mientras que Carlos Alcaraz recibió tres jornadas de suspensión antes de ser transferido al Southampton, viéndose alcanzados también futbolistas como Frank Fabra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alan Varela, Sebastián Villa, Diego González y Johan Carbonero.

La postura de Juan Sebastián Verón y su historial disciplinario

El panorama resulta especialmente delicado para Juan Sebastián Verón, a quien los dirigentes de la AFA encabezados por Claudio Tapia y Pablo Toviggino buscan sancionar con rigor. La Bruja cuenta con un antecedente de seis meses de suspensión aplicado en noviembre del año pasado a raíz de protestas en un cruce ante Rosario Central.

Su condición de reincidente podría derivar en una inhabilitación más prolongada por parte del órgano de justicia deportiva. Esta tirantez institucional suma como antecedente la manifestación del plantel de Estudiantes al dar un "espaldazo" a los futbolistas de Rosario Central luego de que la AFA los obligara a formar un pasillo de honor por el título de la Tabla Anual que entregó en Puerto Madero, decisión que posteriormente debió ser incluida en la reglamentación.