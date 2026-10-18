Estudiantes: ante un rival directo

Con la mente puesta en Río de Janeiro, pero sin descuidar el Torneo Clausura y las aspiraciones de acceder a los playoffs, Estudiantes recibirá esta tarde a San Lorenzo en el Estadio UNO, desde las 18. El Pincha afrontará un compromiso clave ante un rival directo en la pelea por la clasificación, en la antesala de la revancha frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

En un duelo de necesidades similares, los dirigidos por Alexander Medina buscarán volver a sonreír en el certamen doméstico y sumar tres puntos que les permitan acercarse a los puestos de clasificación. Con el arbitraje de Sebastián Martínez, quien estará secundado desde el VAR por Héctor Paletta, el encuentro en 1 y 57 se podrá seguir por TNT Sports y a través de la transmisión de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

La cabeza del Mundo Estudiantes está puesta en el jueves, donde se dirimirá quién será uno de los finalistas del torneo más importante del continente. Sin embargo, antes de viajar a Brasil, el conjunto albirrojo tiene una parada importante en el ámbito local: San Lorenzo. La cercanía de la cita copera obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas, aunque el compromiso de esta tarde representa una oportunidad para no perder terreno en la competencia vernácula.

A diferencia de la gran campaña realizada en el plano internacional, el Pincha no logró afianzarse en el torneo doméstico y dejó puntos importantes en el camino. Con 14 unidades en la Zona A, Estudiantes necesita sumar para mantenerse en la pelea y acercarse a los equipos que hoy estarían accediendo a la siguiente instancia.

Del otro lado estará un San Lorenzo que atraviesa una realidad compleja, tanto desde lo futbolístico como desde lo institucional. El Ciclón llega con la misma cantidad de puntos que el Pincha y también necesita una victoria para alimentar sus posibilidades de avanzar a los playoffs. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa, un viejo conocido de la escuela estudiantil, intentarán aprovechar la oportunidad para seguir creciendo en el campeonato.

El Pincha viene de igualar 2-2 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, en un encuentro en el que los errores le terminaron pasando factura. San Lorenzo, en cambio, llega tras vencer por 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, con el gol de Teo Rodríguez Pagano. Ese triunfo significó la primera victoria del Gallego desde su regreso a la conducción técnica del equipo.

En este escenario, Medina prepara una formación alternativa, con una combinación de habituales titulares y futbolistas que buscan sumar minutos. La intención es dosificar esfuerzos sin resignar competitividad en un partido que puede resultar importante para el futuro del Pincha en el Clausura.

Una de las novedades estaría en el arco, donde Fernando Muslera tendría descanso. En la última línea, en cambio, todas las miradas apuntan al regreso de Marcos Rojo, quien tendría su reestreno con la camiseta albirroja. Las dudas pasan por los laterales, con Eros Mancuso y Santiago Arzamendia como opciones para ocupar los dos andariveles.

En la mitad de la cancha también hay interrogantes, aunque Bautista Kociubinski tendría posibilidades de ser titular, acompañado por José Sosa y Miguel Monsalve. El cuerpo técnico deberá definir cómo distribuir las cargas y qué nombres reservar para el trascendental compromiso internacional.

En el frente de ataque, Adolfo Gaich aparece como la principal alternativa para ocupar la referencia de área. A su alrededor, Joaquín Correa y Edwuin Cetré pelean por un lugar en el once inicial, mientras que Fabricio Pérez podría ocupar uno de los carriles ofensivos. La decisión final dependerá de cómo Medina evalúe las necesidades del encuentro en los minutos previos.

Por el lado de San Lorenzo, Insúa también trabaja para terminar de definir la formación que saldrá a la cancha en UNO. Gustavo Del Prete, exjugador de Estudiantes, se perfilaba para reemplazar a Cuello, pero sufrió un corte durante la práctica del viernes y necesitó puntos de sutura. De esta manera, el lugar en el ataque se definirá entre los juveniles Alan Salas y Agustín Ladstatter.

La otra variante que viene ensayando el entrenador se daría en la mitad de la cancha, donde Martín Río ingresaría en lugar de Gonzalo Alassia. Se trata de una modificación que Insúa ya había probado durante los entrenamientos de la semana.

Para Estudiantes, el desafío será encontrar el equilibrio entre la necesidad de sumar en el Clausura y la exigencia de una serie internacional que se definirá pocos días después. Con la Copa Libertadores como gran objetivo, el Pincha sabe que no puede descuidar el torneo local: enfrente tendrá a un rival directo y una oportunidad concreta de dar un paso hacia los playoffs.