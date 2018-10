Nicole y Cubero: en guerra por dinero y mensajes cruzados

La ex pareja no logra hacer las paces tras su separación

Nicole Neumann y Fabián Cubero están separados hace varios meses, pero no logran encontrar un equilibro en su nueva relación y la necesidad de compartir a sus hijas.

El último escándalo surgió en las últimas horas, cuando Cubero dijo que bloqueó a la rubia de su celular porque le enviaría mensajes y amenazas durante la madrugada.

Nicole desmintió la situación y contraatacó: "Se ve que están muy aburridos (por él y su pareja, Mica Vicciconte) y hasta inventan mensajes a las 3 am que jamás mandé. A esa hora duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio, la verdad".

Por otro lado, lo acusó de no pasarle suficiente dinero por mes para sostener los gastos de la casa: "Está ofendido porque le reclamo que por favor pague los regalos del día del maestro, de los regalos de cumpleaños de sus hijas. La empleada que cuida a nuestras hijas, mientras yo trabajo y él tiene tardes libres y muchas cosas más que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado".

Y cerró: "Y sí, lo amenazo con que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede resolver, se ve. Obviamente cuando vea cosas sobre la crianza de MIS hijas, que debe ser de a dos, que no están bien, si tengo que mandarle ocho mensajes seguidos, se los voy a mandar. ¡Estamos hablando de niñas y de su bienestar!".

Cubero, en tanto, había dicho: "Cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes, todos los meses. Cuando tengo a las nenas, yo me ocupo de que estén bien y tranquilas. Si yo no puedo estar con ellas porque trabajo, tengo gente de nuestro entorno y la verdad que yo quiero eso. Quiero estar tranquilo. No quiero recibir más hostigamiento de nada porque la verdad que no está bueno recibir mensajes a las 2 de la tarde, a las 7 y a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo".