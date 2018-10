Clausuran cuatro bares y dos fiestas por irregularidades y falta de habilitación

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco del operativo "Primavera Responsable"

En el marco del operativo "Primavera Responsable" lanzado por la Municipalidad de La Plata, este fin de semana efectuaron la clausura de 4 bares y dos fiestas clandestinas por diversas irregularidades y falta de habilitación. También se clausuró un kiosco que vendía alcohol fuera del horario permitido.

Las inspecciones se desarrollaron con participación de efectivos de la Policía Local junto con agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata.

En ese marco, se recibieron 31 denuncias a las líneas de atención al vecino del 147, por ruidos molestos y disturbios en la vía pública. Por lo que se procedió a la inspección de bares, boliches y eventos en diversos puntos de la ciudad.

De acuerdo al resultado del operativo, se llevó a cabo la clausura de cuatro bares, Pura Vida, Mulata, Pachanga y Praga; dos salones de eventos en Centro Vasco y Frawens; y un kiosco en calle 13 y 41 que vendía alcohol fuera del horario permitido.

"El comienzo de la primavera es un motivo para celebrar, pero es importante hacerlo en lugares seguros y con las condiciones necesarias. Entre todos debemos considerar los riesgos que se corren por comportamientos o festejos irresponsables", sostuvo el titular del área de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia.

En esa línea, remarcó que "es muy importante contar con la colaboración de los vecinos, que son los primeros que se enteran de la organización de los eventos o detectan la venta de alcohol o sustancias ilegales en algún comercio o casa del barrio", y agregó: "Gracias a las denuncias vecinales, a fines del año pasado pudimos desactivar 28 festejos clandestinos y clausurar otros 25".

Como parte del operativo "Primavera responsable", también se instalaron puestos de control vehicular en diversos puntos de la ciudad que terminaron con el secuestro de cinco automóviles y dos motocicletas.

Dos de los vehículos se debieron a que sus conductores resultaron con acoholemia positiva, en tanto que los restantes a no contar con licencia y seguro; mientras que los motos fueron incautadas porque sus conductores no tenían seguro ni la correspondiente licencia de conducir.

Al respecto, el Secretario de Seguridad del Municipio, Darío Ganduglia, sostuvo que "el objetivo de estos operativos, que incluyen requisas, es llevar tranquilidad a los jóvenes y adultos que salen a disfrutar de la noche en la ciudad".

A través de la campaña "Primavera responsable", el Municipio de La Plata busca concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no conducir si consumieron bebidas alcohólicas o estupefacientes; además de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones necesarias para llevarse a cabo.

El segundo objetivo es sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y las indeseables consecuencias de determinadas acciones, e invitarlos a colaborar con el Municipio denunciando la venta de alcohol a menores o la realización de eventos ilegales, entre otras irregularidades, a la línea municipal 147.